Как вкусно запечь картофель, чтобы он был хрустящим: добавьте всего один ингредиент

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который можно варить, тушить, запекать. Еще из него можно приготовить очень много сытных блюд, например, деруны, пирожки, пюре.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытного и вкусного запеченного картофеля с сыром.

Ингредиенты:

Картофель – 800 г

Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г

Сметана – 150 г

Зелень (петрушка, укроп) – 30 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости. Охладите картофель и разрежьте пополам.

2. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню. Выложите картофель разрезом вниз. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.

3. Зелень измельчите и смешайте со сметаной. Посолите и перемешайте.

Подавайте картофель с соусом!

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