УкраїнськаУКР
русскийРУС

Как вкусно запечь картофель, чтобы он был хрустящим: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
723
Как вкусно запечь картофель, чтобы он был хрустящим: добавьте всего один ингредиент

Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который можно варить, тушить, запекать. Еще из него можно приготовить очень много сытных блюд, например, деруны, пирожки, пюре.

Видео дня
Как вкусно запечь картофель

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытного и вкусного запеченного картофеля с сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель – 800 г
  • Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г
  • Сметана – 150 г
  • Зелень (петрушка, укроп) – 30 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель помойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости. Охладите картофель и разрежьте пополам.

Вареный картофель

2. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню. Выложите картофель разрезом вниз. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.

Приготовление блюда с сыром

3. Зелень измельчите и смешайте со сметаной. Посолите и перемешайте.

Соус для блюда

Подавайте картофель с соусом!

Готовый картофель

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: