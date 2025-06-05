Как вкусно запечь картофель, чтобы он был хрустящим: добавьте всего один ингредиент
Картофель – самый бюджетный и вкусный овощ, который можно варить, тушить, запекать. Еще из него можно приготовить очень много сытных блюд, например, деруны, пирожки, пюре.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытного и вкусного запеченного картофеля с сыром.
Ингредиенты:
- Картофель – 800 г
- Сыр твердый (например, чеддер) – 100 г
- Сметана – 150 г
- Зелень (петрушка, укроп) – 30 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель помойте и отварите в мундирах в течение 20-25 минут до мягкости. Охладите картофель и разрежьте пополам.
2. Противень застелите пергаментом, натрите сыр и равномерно распределите его по противню. Выложите картофель разрезом вниз. Отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока не образуется хрустящая корочка.
3. Зелень измельчите и смешайте со сметаной. Посолите и перемешайте.
Подавайте картофель с соусом!
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