Как вкусно запечь подбрюшину: рецепт блюда для Пасхального стола

Если вы хотите очень вкусно приготовить подбрюшину, ее нужно сначала хорошо замариновать, обязательно добавив специи и тертый чеснок. А после запекайте 1 час при 180-200С.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной подбрюшины, с солью, соевым соусом и чесноком.

Ингредиенты:

1,5 кг подбрюшины

1,5 ст.л соли

3 ст.л соевого соуса

3 ст.л майонеза

6 зубчиков чеснока

перец, паприка

Способ приготовления:

1. Мясо посолите, поперчите, добавьте тертый чеснок.

2. Влейте соевый соус, майонез, перемешайте и сверху накройте пищевой пленкой.

3. Запекайте при температуре 180 градусов 1 час, разрезать рукав и еще 30 минут.

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