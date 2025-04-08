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Как вкусно запечь подбрюшину: рецепт блюда для Пасхального стола
Если вы хотите очень вкусно приготовить подбрюшину, ее нужно сначала хорошо замариновать, обязательно добавив специи и тертый чеснок. А после запекайте 1 час при 180-200С.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной подбрюшины, с солью, соевым соусом и чесноком.
Ингредиенты:
- 1,5 кг подбрюшины
- 1,5 ст.л соли
- 3 ст.л соевого соуса
- 3 ст.л майонеза
- 6 зубчиков чеснока
- перец, паприка
Способ приготовления:
1. Мясо посолите, поперчите, добавьте тертый чеснок.
2. Влейте соевый соус, майонез, перемешайте и сверху накройте пищевой пленкой.
3. Запекайте при температуре 180 градусов 1 час, разрезать рукав и еще 30 минут.
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