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Как вкусно запечь подбрюшину: рецепт блюда для Пасхального стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
933
Рецепт блюда

Если вы хотите очень вкусно приготовить подбрюшину, ее нужно сначала хорошо замариновать, обязательно добавив специи и тертый чеснок. А после запекайте 1 час при 180-200С. 

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Как вкусно запечь подбрюшину

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной подбрюшины, с солью, соевым соусом и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 1,5 кг подбрюшины
  • 1,5 ст.л соли
  • 3 ст.л соевого соуса
  • 3 ст.л майонеза
  • 6 зубчиков чеснока
  • перец, паприка

Способ приготовления:

1. Мясо посолите, поперчите, добавьте тертый чеснок. 

Мясо со специями

2. Влейте соевый соус, майонез, перемешайте и сверху накройте пищевой пленкой.

Приготовление блюда

3. Запекайте при температуре 180 градусов 1 час, разрезать рукав и еще 30 минут.

Готовое блюдо

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