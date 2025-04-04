Как воры обозначают 'интересные' для них дома: топ-8 символов. Фото

Обворование дома – это довольно популярное преступление. Часто воры перед тем, как ее навестить в ту или иную недвижимость, обозначают ее символами, которые известны только им.

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Эксперты по безопасности с CJS Automation (Великобритания) рассказали, что есть восемь меток, на которые нужно обратить внимание, и которыми грабители обозначают целевую собственность, пишет Express.

Разметку мелом могут наносить на стены, кирпич или оконные карнизы; символы также могут быть написаны на мусорных баках, заборах, тротуарах у вашего дома или даже на соседнем фонарном столбе.

"Взломщики всегда ищут легкие цели. Если они видят слабые замки, отсутствие камер наблюдения или признаки того, что дома нет людей, они обязательно этим воспользуются", – говорят эксперты.

Если вы заметили любую из подозрительных меток поблизости или на своем доме, очень важно сфотографировать ее, прежде чем удалять.

Эксперт по безопасности предупредил, что преступники обычно не нацеливаются на один дом — они осматривают целые улицы, поэтому лучше сообщить соседям о своих находках.

Также было бы целесообразным сообщить о метке в местное отделение полиции, которое может проверить деятельность грабителей в этом районе и обеспечить дополнительные патрули.

"Лучшая защита – удалить подозрительные отметки, улучшить безопасность своего дома и быть в курсе того, что происходит в вашем районе", – советуют эксперты.

Воровство со взломом поблизости означает, что ваш дом, скорее всего, станет целью в следующий раз. Вот почему так важно защищать свой дом посредством надежных средств безопасности.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в Киевской области полиция задержала серийного вора-рецидивиста.

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