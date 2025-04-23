Как возникло название Google: интересные детали

Google – это не просто поисковая система, а глобальный символ цифровой эпохи. Ежедневно миллиарды пользователей во всем мире вводят запросы в знакомое поле поиска, даже не задумываясь, откуда взялось такое странное и одновременно такое узнаваемое название.

Видео дня

На самом деле история его происхождения содержит немало интересных фактов, неожиданных совпадений и даже опечатку. В сети рассказали, как возникло это название.

BackRub и анализ обратных ссылок

История Google берет начало в 1996 году, когда два аспиранта Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин создали поисковую систему BackRub. Название было выбрано не случайно: система анализировала обратные ссылки (backlinks) между сайтами, чтобы определить их значимость и ранжирование. Это был подлинный прорыв в мире информационного поиска.

Однако со временем разработчики поняли, что для масштабного проекта нужно более новое, более звучное название. Так, в 1997 году начались поиски нового имени.

Googol – математическое вдохновение

В ходе одного из мозговых штурмов Ларри Пейдж вместе с коллегами-аспирантами Шоном Андерсоном, Тамарой Мюнцнер и Лукасом Перейрой обсуждали потенциальные названия. В какой-то момент кто-то упомянул слово "Googol" – это математический термин, означающий 10 в степени 100 (т.е. единица со 100 нулями).

Это число символизировало амбиции новой поисковой системы: проработка гигантских объемов информации, почти бесконечных, как и само число. Название казалось идеальным – короткое, уникальное, с глубоким смыслом.

Google: бренд, рожденный с ошибки

По словам профессора Дэвида Коллера, в 2004 году подробно описавшего историю бренда, все решила одна случайность. Когда Шон Андерсон пытался зарегистрировать домен Googol.com, он по ошибке ввел "Google.com". Домен оказался свободен – и Ларри Пейджу это написание настолько понравилось, что команда решила покинуть его.

Так из одного неосторожного действия родилось название, которое впоследствии стало частью нашей повседневности. В 1998 году была зарегистрирована компания Google Inc. и поисковик начал свой путь к глобальному доминированию.

Интересно, что впоследствии в интернете распространялись слухи, будто Google – это аббревиатура от Global Organization of Oriented Group Language of Earth. Однако это только миф.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что действительно означает аббревиатура WC.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.