Как выглядела церковь святых Бориса и Глеба во времена Киевской Руси: в Вышгороде презентовали точную 3D модель древнего храма

Вышгородский историко-культурный заповедник и известный архитектор Дмитрий Горбатюк представили 3D модель храма свв. Бориса и Глеба — максимально точную копию каменной церкви 1112 году. Этот проект появился на свет благодаря многолетним научным исследованиям и археологическим находкам, позволившим восстановить внешний облик древнерусской святыни.

Видео дня

Какой была церковь святых Бориса и Глеба во времена Киевской Руси и как удалось воссоздать ее облик, рассказывает OBOZ. UA

"Эта модель восстанавливает часть нашей истории"

Директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко считает, что 3D модель свв Бориса и Глеба "это возможность увидеть, каким был храм и сам Вышгород во времена Киевской Руси, и позволяет восстановить важную часть нашей истории".

Историческая справка: Первые упоминания о Борисоглебской церкви относятся к 1021 г., когда на месте сгоревшей церкви св. Василия построили новую, посвященную князьям Борису и Глебу.

Большой каменный храм начал строить в 1076 г. князь Святослав Ярославич, а освятили его при Владимире Мономахе в 1115 г.

После нашествия Батыя в 1240 г. документальные упоминания о церкви Бориса и Глеба отсутствуют. Предполагается, что она была уничтожена монголами.

Как удалось восстановить внешний вид храма

По словам архитектора Дмитрия Горбатюка, реконструкция стала возможной благодаря археологическим данным и аналогии с другими храмами того периода. В первую очередь это Михайловская церковь Выдубицкого монастыря (1088 г.) и Спаса на Берестове (конец XI-XII вв.).

При этом архитектор отмечает, что "оригинальное здание, возведенное в 1112 году, дошло до нас лишь в виде фрагментов фундаментов". Это позволило воссоздать план, но фасадные решения остались гипотетическими. Они основываются на результатах археологических исследований, остатках строительных конструкций и аналогиях с современными храмами того времени.

К сведению, в наше время на внутреннем фундаменте древнерусской церкви стоит храм свв. Бориса и Глеба, построенный в 1863 г. по проекту архитектора Константина Тона.

Вокруг Борисоглебской церкви проведена трассировка фундамента древнерусского храма. Фрагмент стены древнего храма можно увидеть в специальном павильоне, а фрагмент свода арки хранится в Историческом музее Вышгородского историко-культурного заповедника.

Ранее OBOZ. UA рассказывал, как выглядела Оболонь в конце XIX века.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA вTelegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.