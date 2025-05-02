Как выглядеть дорого, не тратя много средств: модные советы

Часто нам кажется, что для шикарного образа нужна дорогая одежда. Однако опыт показывает, что на самом деле это совсем не так.

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Как пишет издание Who What Wear, простые приемы и комбинации могут превратить обычные вещи в стильные и роскошные ансамбли. К тому же большинство из перечисленного уже есть у вас в шкафу, поэтому тратиться на новые покупки не придется.

Полностью белый наряд + черные аксессуары

Эта комбинация работает и с обычными образами, и с праздничными. Контраст черного и белого создает выразительное сочетание, которое будет комплиментарно к любому типу внешности.

Длинное пальто + короткая юбка

Создавайте интересные пропорции, сочетая длинное пальто с мини-юбкой. Что касается обуви, подойдет любая пара, которая вам нравится, но балетки точно дополнят такой образ идеально.

Трикотаж на трикотаже

Независимо от того, комплект это или просто схожие по текстуре отдельные вещи, смело надевайте трикотаж поверх трикотажа. Такой образ будет одновременно интересен и очень комфортен.

Масляный желтый + темно-синий

Темно-синий, также известный как navy blue, является одним из ключевых базовых цветов. Сам по себе он довольно мрачный. Но добавьте к нему трендовый в этом сезоне цвет сливочного масла и все изменится. Ваш образ будет выглядеть так, словно его собирал профессиональный стилист.

Шейный платок

Этот маленький аксессуар входит в список вечной классики. Платок будет уместен в любой ситуации, в отличие от некоторых украшений. А еще он может стать единственным акцентом в ансамбле из базовых вещей, который изменит все. К тому же такие платочки – недорогая покупка, и их можно завести целую коллекцию на все случаи жизни.

Носки + лоферы

Первоначально этот тренд считали достаточно противоречивым. А потом то, насколько такое сочетание удобно и эффектно, сделали свое дело. Теперь это признак стиля и поистине роскошный нюанс стиля.

Тренч + капри

И снова игра на контрасте длинного и короткого. Выберите подходящие для своего типа фигуры капри и накиньте сверху легкий тренч. Стильный и непринужденный образ готов.

Рубашка на пуговицах поверх футболки

Воспользуйтесь этим простым, но привлекательным приемом многослойности, пока не стало слишком жарко для нескольких предметов одежды одновременно. Для дополнительного шика накиньте на плечи легкий свитер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о свежих сочетаниях цветов, которые будут в моде этим летом.

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