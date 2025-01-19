Как выгнать мышей и крыс из дома навсегда: есть средство, которого они боятся

Крысы и мыши имеют фантастические умения пробираться в дома благодаря своей необычайной гибкости. Эти вредители могут попасть через незагерметизированные щели вокруг труб и проволок, трещины в фундаменте или даже забытые отверстия в стенах.

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По словам опытных хозяев, в таком случае следует использовать репелленты на основе запаха, чтобы изгнать злоумышленника-грызуна, используя острое обоняние крыс, пишет OBOZ.UA.

Лучшее сдерживающее средство – эвкалиптовое масло. Ее следует растворить в воде и распылять везде, где вы видели перед этими крысами. Эти вредители просто ненавидят запах этого средства.

После распыления соответствующего спрея должно пройти не менее 20 минут. После этого крысы точно не вернутся в ваш дом.

Если не хотите возиться со спреем, разбросайте в доме ватные шарики, покрытые эвкалиптовым маслом.

Этот же трюк также эффективно работает и на открытом воздухе. Это отличная альтернатива различным магазинным химическим средствам, так как она достаточно безопасна для других животных и не принесет такого вреда, который может нанести яд.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как избавиться от мышей и крыс в частном доме.

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