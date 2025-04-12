Как выгнать пауков и плодовых мушек из своего дома: топ-5 натуральных методов

Когда приходит весна, вы, скорее всего, начинаете замечать, что пауки и другие виды жуков все чаще находят путь к вашему дому.

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Эксперт по уборке Джорджия поделилась в TikTok своими лучшими советами о том, как предотвратить проникновение пауков и плодовых мушек в ваш дом без использования каких-либо химических средств.

Мятный спрей

"Этот спрей состоит только из двух ингредиентов, поэтому его точно стоит попробовать", – сказала она.

В пустую бутылку с распылителем добавьте полстакана воды, а затем капните 15-20 капель масла перечной мяты. Встряхните бутылку, прежде чем распиливать вокруг дверей и окон или где угодно, где любят бывать пауки.

Поскольку пауки обладают сильным обонянием, аромат перечной мяты заставит их покинуть ваш дом, если вы рассеете его вокруг любых входов.

Палочки корицы

"Второй прием: разместите несколько палочек корицы у точек входа", - сказала Джорджия, объясняя, что это работает так же, как и масло мяты перечной. "Это острая специя, и они ее не любят. Это тоже отпугивает муравьев, поэтому это отличный маленький прием".

Мытье полов и мусорных баков с перечной мятой

Чтобы действительно усилить аромат мяты перечной в вашем доме, Джорджия также рекомендует добавлять несколько капель мяты перечной в воду во время мытья полов.

"Нанесите немного мятного масла на швабру, чтобы отпугнуть любых жутких пауков и очистить пол", – сказала она.

Также Джорджия призвала людей чаще мыть мусорные баки, прежде чем распиливать на них раствор мяты и воды. "Поскольку пауки любят влажную среду, обязательно натрите свалку маслом перечной мяты", – пояснила она.

Мятная присыпка

Продолжая тему мяты перечной, Джорджия рекомендует очистить любую паутину в ваших домах тряпкой, смазанной мятным маслом, чтобы предотвратить возвращение пауков.

Мухоловка

Для этого налейте чуть-чуть яблочного уксуса в стакан или небольшую тарелку и добавьте несколько капель моющего средства. Это привлечет плодовых плодожерок и помешает им размножаться.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что ученые раскрыли мучившую их 10 лет тайну обоняния пауков.

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