Как выгнать улиток из сада и подкормить растения без химии: поможет кухонный мусор

Яичная скорлупа может стать настоящей находкой для садоводов, ведь она выполняет сразу две функции, очень важные в этом деле.

Видео дня

Итак, в следующий раз, прежде чем выбросить ее в мусор, задумайтесь, могла бы она вам пригодиться. Любительница садоводства и блоггер из Пенсильвании Яна Кузьмич рассказала на своей странице в Instagram о двух методах использования этого кухонного мусора.

Натуральное удобрение

В своем видео Яна продемонстрировала, как из разбитой яичной скорлупы можно сделать домашнее натуральное удобрение.

Во-первых, поместите яичную скорлупу в миску и опустите ее под холодную или горячую воду. Уложите ракушки на кухонный стол, а затем поместите их в емкость, подходящую для духовки, и отправьте туда на несколько минут.

Высыпьте высушенную яичную скорлупу в ручной блендер, измельчив в мелкую крошку. Затем насыпьте мелкую крошку в выбранную вами банку.

Когда будете готовы к использованию, обильно посыпьте крошками яичной скорлупы растения и почву.

Одной из причин, почему яичная скорлупа является хорошим удобрением, высокое содержание кальция в виде карбоната кальция, а также других питательных веществ. Карбонат кальция также известен как известь.

Борьба с вредителями

Яйца содержат другие полезные питательные вещества и минералы, такие как небольшое количество фосфора, магния, калия, цинка, железа и марганца.

Эти питательные вещества могут помочь уменьшить кислотность почвы, помочь быстрому росту растений, которые могут страдать от почвы с дефицитом кальция, а также стать сдерживающим фактором для вредителей, таких как улитки и улитки.

Именно поэтому этот мусор следует использовать и для борьбы с нежелательными гостями в вашем саду.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как помешать улиткам уничтожить ваш сад.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.