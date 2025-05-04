Как вымыть зеркала и стекло без разводов: сделайте раствор своими руками

Эксперт по уборке поделилась простым домашним раствором, использование которого гарантирует отсутствие разводов на стеклах и зеркалах – и вам не понадобится белый уксус.

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Пользователь Georgia, более известный под ником Clean with Georgia в TikTok, утверждает, что чистка стекла и зеркал "никогда не была такой простой".

Вам не понадобятся никакие изысканные чистящие средства или агрессивные химикаты, только простая смесь воды и жидкости для мытья посуды. Чтобы убедиться, что вы не оставите пятен или полос от воды, вам понадобится пылесос для окон или швабра. Это имеет решающее значение.

Как вымыть зеркала

Сначала можно набрать полную раковину воды и смешать выбранное средство для мытья посуды, чтобы она пузырилась. Джорджия использовала Fairy Max Power.

Затем с помощью губки протрите раствором любую зеркальную или стеклянную поверхность. Убедитесь, что вы полностью покрыли поверхность.

Ненадолго оставьте раствор отмокать. Затем полностью удалите раствор с помощью пылесоса для окон или швабры, убедившись, что зеркало или стекло сухие.

Мыло помогает удалить любую грязь с поверхности, а вода смывает ее. Использование чрезмерного количества моющего средства или неретельное промывание может оставить остатки, вызывающие полосы.

Вы также можете использовать микрофибровую салфетку, чтобы вытереть любую жидкость, однако для этого потребуются определенные усилия.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем помыть зеркало, чтобы не осталось грязи и разводов.

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