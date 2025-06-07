Как вырастить большую и сладкую клубнику за несколько недель: обязательно сделайте это в июне
В июне не обязательно поздно сажать клубнику. Однако результаты могут быть не самыми лучшими.
Если вы начали выращивать клубнику из семян в помещении ранее в этом году, то можете посадить ее на улицу в мае, но если вы посадите ее сразу, растение ослабнет. Чтобы обеспечить ранний урожай, рекомендуется пересадить клубнику в горшки и занести ее в теплицу, пишет Express.
Эксперт по садоводству объяснил, что тепло и защита теплицы могут принести плоды на несколько недель раньше.
Прежде чем выбирать растения в горшках, убедитесь, что они здоровы, и выберите сорта с вечнозеленым или нейтральным к дневному свету плодоношением, которые могут плодоносить в течение всего сезона.
Вечноплодные растения дают небольшие обильные плоды в течение длительного периода, от начала лета до первых осенних заморозков.
В отличие от более крупных летнеплодных сортов, плоды более мелкие, и растения реже образуют побеги, которые можно разделить на новые отдельные растения.
Где сажать клубнику в июне
Эксперты советуют выращивать клубнику на полном солнце, в плодородной, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами.
Приподнятые грядки, контейнеры или мешки для выращивания - отличные варианты, если садовая почва не идеальна".
Если вы сажаете растения в конце мая (или в начале июня), рассмотрите места с небольшим количеством полуденной тени в более жарких регионах, чтобы защитить молодые растения от теплового стресса.
Клубнике нужно от шести до восьми часов прямых солнечных лучей ежедневно, что гарантирует лучший вкус клубники. Регулярно поливайте, особенно в сухую погоду, и направляйте воду у основания растения, чтобы предотвратить плесневение листьев или гниение плодов.
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