Как вырастить дома бергамот: советы для экспериментаторов

Бергамот (или бергамотовый апельсин, citrus bergamia) относится к роду цитрусовых растений. Как и лимон, бергамот первоначально культивировался как гибрид цитрона (citrus medica) и севильского апельсина (citrus x aurantium).

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Бергамот в большинстве своем выращивают в Италии, в некоторых странах Африки и Южной Америки. Вечнозеленые апельсиновые деревья бергамота достигают в высоту до 2,5 метров. Плоды бергамота окончательно созревают зимой, их цвет меняется от темно-зеленого до лимонно-желтого.

Выбор места для выращивания бергамота

Если вы решили выращивать бергамот дома, вам следует позаботиться о правильном месте для растения. Бергамот не переносит морозов, поэтому его нужно выращивать в горшках, которые можно переносить извне в помещение в зависимости от времени года. Летом растение может быть на балконе или патио, где ему будет комфортно при солнечном, теплом и защищенном от ветра расположении. Зимой же, когда температура падает, важно переместить горшок в светлое незамерзающее место с температурой около 15°C.

Подготовка почвы и посадка

Для посадки бергамота важно выбрать большой горшок с хорошим дренажем, чтобы лишняя вода не застаивалась. Почва должна быть слабокислой, с хорошей водопроницаемостью. Идеально подходит специальная почва для цитрусовых, которую можно приобрести в садовых магазинах, или же можно приготовить смесь самостоятельно, смешав органический компост с песком. Важно не использовать почву с торфом во избежание переувлажнения корней.

Полив и подкормка бергамота

Бергамот является растением, которое требует регулярного полива, особенно в горшках, где почва быстрее высыхает. Важно избегать попадания воды на листья и цветы, чтобы не вызвать их загнивание. Во время вегетационного периода (март-октябрь) растение следует подкармливать жидким удобрением для цитрусовых каждые одну-две недели. Это будет способствовать здоровому росту, развитию корней и формированию крупных плодов.

Пересадка и обрезка бергамота

Бергамот растет медленно, поэтому его не следует часто пересаживать. Когда корневая система растения заполнит весь горшок, следует пересадить дерево в больший контейнер. Это лучше делать в начале весны, когда появляются новые побеги. Кроме того, регулярная обрезка помогает поддерживать компактную и густо разветвленную форму растения. Срезать побеги можно в течение года, а интенсивную обрезку производят после сбора плодов.

Сбор плодов бергамота

Плоды бергамота созревают зимой и готовы к сбору с ноября по март. Когда их кожица приобретает лимонно-желтый оттенок, можно начинать уборку. Плоды должны быть осторожно сняты с дерева, чтобы не повредить их. Кожа бергамота обладает особыми свойствами благодаря содержанию эфирных масел, что делает ее популярной в косметической и пищевой промышленности.

Использование бергамота

Плоды бергамота, а особенно их кожица, используются для экстракции эфирных масел. Эти масла имеют широкий спектр применения: от косметических средств до ароматизаторов для чая, таких как Earl Grey. Также экстракт бергамота используется в изготовлении кондитерских изделий и парфюмерии. Это делает бергамот не только декоративным, но и полезным растением для дома.

OBOZ.UA ранее писал об особенностях выращивания лимонного дерева в домашних условиях.

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