Как вырастить красивые подсолнухи в своем саду: хитрый лайфхак

Хитрый лайфхак поможет вашим подсолнухам расти ярче и крепче, и это не будет стоить ни копейки.

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Для того, чтобы эти цветы стали настоящим украшением сада, можно воспользоваться одной хитростью при посадке этих растений. Элиз Харлок, бренд-менеджер Prestige Flowers, посоветовала использовать картонные трубки от рулонов туалетной бумаги, пишет Express.

"Подсолнухи, также известные как гелиантусы, обычно желтые, но есть и такие разновидности, которые имеют ржаво-красный, зеленый и даже белый цвет. Если вы хотите начать выращивать несколько подсолнухов одновременно, лотки для семян - ваш друг, поскольку они держат рассаду отдельно, чтобы у них было место для роста без конкуренции", - пояснила она.

Но более дешевый метод - использовать рулоны от туалетной бумаги, которые вы обычно выбрасываете. "Картон биоразлагаемый, поэтому вы можете посадить подсолнечник в почву в контейнере. Но если вы чувствуете, что ваше растение становится слишком большим для трубки, вы можете легко вырезать и удалить картон и посадить его в больший горшок", - сказала эксперт.

Для этого сделайте несколько надрезов на одном конце, чтобы можно было загнуть концы внутрь, чтобы образовалась прочная основа. Затем заполните почвой, оставив сантиметр сверху. Посадите семена примерно на сантиметр в почву, чтобы им было уютно, но не слишком далеко от воды и кислорода.

Элиз объясняет, что рассаду следует разместить на солнечном месте и поддерживать почву влажной, но не переувлажненной. Картон обеспечит определенную защиту молодым семенам, а также предотвратит конкуренцию растений за ресурсы, если вы сажаете по несколько штук одновременно.

Когда ваш подсолнечник начнет расти, вы можете пересадить его в почву на улицу или держать в горшке. Эти цветы процветают, когда имеют доступ к шести-восьми часам солнечного света в день. Хотя они могут быть прочными, опора из бамбуковой палочки может предотвратить их падение. Поддерживайте почву влажной, но избегайте чрезмерного полива, чтобы не вызвать гниение корней.

Они не токсичны для домашних животных или людей, поэтому вы можете смело приносить их в свой дом, чтобы добавить немного настроения.

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