Как вырастить спатифиллум без грунта: альтернативный метод

Мирная лилия (спатифиллум) – прекрасное растение с блестящими зелеными листьями и белыми цветами. Как и все растения, она нуждается в определенном уходе, чтобы хорошо развиваться.

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Если у вас возникли трудности с вашей лилией, возможно, стоит вообще отказаться от почвы в пользу альтернативного метода выращивания. По словам экспертов, есть более простой и надежный способ выращивания спатифиллума – в воде.

Этот метод предотвращает появление вредителей и болезней, связанных с грунтовыми горшками, что уменьшает вероятность потерять красивые цветы.

Первое, что вам нужно сделать, – это смыть всю грязь с корней вашей мирной лилии, делая это очень осторожно, чтобы не повредить их.

Может быть полезным оставить растение на некоторое время, чтобы оно высохло, прежде чем помещать его в воду, поскольку это облегчит процесс. Также стоит обрезать любые гнилые корни.

Затем возьмите стеклянную вазу с достаточно широким горлышком, чтобы корни прошли сквозь нее. Налейте в нее достаточно дистиллированной воды, чтобы покрыть только корни растения, и поместите его внутрь.

По словам специалистов по садоводству, выращивание мирных лилий в воде требует минимальных усилий, поскольку это чрезвычайно устойчивые растения.

Воду следует менять каждую неделю, чтобы предотвратить накопление бактерий, но кроме этого, вы можете просто ухаживать за ней как обычно. Лилии должны быть под непрямыми солнечными лучами, а для еще большего роста можно добавить в воду несколько капель жидкого удобрения.

И, как всегда, обязательно обрежьте любые листья, которые отмерли или выглядят так, будто они вот-вот завянут, поскольку это приведет к гораздо более здоровому росту.

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