Как вывести кротов с огорода: способы без химии

Для многих владельцев огородов и садов появление кротов становится настоящей проблемой. Их подземная деятельность приводит к появлению кочек земли и порче внешнего вида участка, а также повреждает корневую систему растений.

Видео дня

Прокладывая свои туннели в поисках пищи, кроты негативно влияют на развитие культур. При этом многие ищут способы избавиться от этих животных без использования вредных химикатов, которые могут навредить почве и другим жителям сада. Существуют эффективные и гуманные методы, которые позволяют изгнать кротов со своего участка, не нанося вреда животным и окружающей среде.

Почему роют кроты

Кроты обычно поселяются на участках с хорошо увлажненной, рыхлой и плодородной почвой. Это объясняется тем, что такая почва является идеальной средой обитания для дождевых червей, которые составляют основу рациона кротов. Таким образом, чем лучше вы ухаживаете за своей землей, тем она становится более привлекательной для этих подземных жителей, которые ищут богатые источники пищи. Борьба с кротами в этом контексте - это поиск баланса между желанием иметь здоровую землю и защитой урожая, часто путем создания некомфортных условий для животного, отмечают эксперты.

Что сделать, чтобы не рыли кроты

Наиболее гуманным подходом к изгнанию кротов является создание для них неблагоприятных условий пребывания на участке. Кроты чрезвычайно чувствительны к звукам и вибрациям, распространяющимся в почве. Эту их особенность можно использовать, втыкая в землю полые металлические или пластиковые трубки, которые колеблются от ветра и передают неприятный шум под землю. Популярным народным методом также является установка стеклянных бутылок с открытым горлышком, зарытых в грунт под углом - ветер, попадая в них, создает монотонное гудение или вой, который раздражает животное и заставляет его покинуть территорию в поисках тишины.

Еще одним эффективным способом, основанным на чувствительности кротов к сильным раздражителям, является использование интенсивных, неприятных для них запахов. В обнаруженные кротовые ходы или возле свежих выбросов земли можно закладывать тряпки или куски ткани, предварительно смоченные жидкостями с резким ароматом. К таким жидкостям относятся керосин, столовый уксус или нашатырный спирт.

Достаточно действенным народным методом является использование тухлых остатков рыбы, например, селедочных голов, которые закапывают непосредственно в кротовины. Эти интенсивные запахи создают неблагоприятную среду для кротов, вызывают у них отвращение, и они спешат покинуть загрязненную территорию. Важно лишь помнить о необходимости периодически обновлять источник запаха, поскольку со временем он выветривается, и его действие ослабевает.

Кроме репеллентных методов, можно использовать физические барьеры, чтобы усложнить кротам доступ к наиболее ценным грядок, цветников или всего участка в целом. Для этого вдоль границ территории или вокруг отдельных защищенных зон выкапывают траншеи глубиной около 30-40 сантиметров. В эти траншеи плотно вставляют листы пластика, металла или специальную мелкую сетку, заглубляя ее в грунт. Такой подземный забор становится физическим препятствием, из-за которого кроты не могут свободно передвигаться под землей и попадать на защищенную территорию.

Как избавиться от кротов на огороде

В борьбе с кротами можно совместить естественные принципы с современными технологиями. Эффективными считаются ультразвуковые отпугиватели. Эти устройства генерируют звуковые сигналы высокой частоты, которые не воспринимаются человеческим слухом, но очень раздражают чувствительный слух кротов и других подземных жителей, заставляя их покидать зону действия устройства. Многие современные модели работают на солнечных батареях, что делает их удобными в использовании, экологичными и экономически выгодными, поскольку не требуют подключения к электросети или замене батарей.

Для достижения устойчивого результата в изгнании кротов важно действовать не раз, а системно и постоянно. Если проблема масштабна, следует чередовать и комбинировать разные методы: использовать источники звука и вибраций, применять запаховые репелленты и устанавливать физические барьеры. Важно наблюдать за активностью кротов – если они возвращаются в определенные места, возможно, выбранный метод был недостаточно эффективным или требует усиления действия.

Сочетание нескольких гуманных средств позволяет создать на участке действительно некомфортную среду для кротов, эффективно заставив их покинуть территорию без необходимости применения яда или других радикальных мер, сохраняя естественный баланс сада и огорода.

OBOZ.UA ранее публиковал список средств против кротов, не вредящих животному.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.