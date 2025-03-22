Как вывести стойкие пятна на ковре без агрессивной химии: лайфхак

Мастерица по уборке, известная в социальных сетях, как Queen of Clean Линси Кромби, показала обычный предмет для ванной комнаты, идеально подходящий для удаления стойких пятен с ковров.

Видео дня

Да, на своей странице в Instagram она поделилась действенным лайфхаком. Согласно ее совету, для удаления особо сложных пятен на ковре можно использовать обычную бритвенную пенку.

Она продемонстрировала, что для получения хорошего результата нужно всего лишь нанести пену для бритья на ковер, потереть ее, оставить на время, если нужно, а затем смыть влажной тряпкой.

"Пена легко расщепляет жир и другие вещества, которые прилипают к волокнам ковра, облегчая их удаление. Все, что вам нужно сделать, это нанести его, дать постоять несколько минут, а затем насухо вытереть участок чистым полотенцем", – написали в комментариях пользователи, испытавшие этот лайфхак.

При этом очень важно использовать пенные кремы для бритья, а не гелевые или мыльные версии, поскольку это может привести к тому, что ковры станут скользкими и липкими, а пятно станет еще хуже.

Научное объяснение того, почему пена для бритья так хорошо справляется с пятнами на ковре, заключается в том, что она содержит ингредиенты, которые называются поверхностно-активными веществами, которые расщепляют вызывающие пятно частицы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, откуда взялась "совковая" традиция выбивать ковры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.