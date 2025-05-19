Как выявить сенную лихорадку у собаки: топ-4 признака

Сенная лихорадка - распространенная аллергия, которая вызывает чихание, кашель и зуд глаз. По данным медиков, симптомы обычно усиливаются с конца марта до сентября, особенно когда погода влажная, ветреная и холодная.

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Но оказывается, что это проблема не только для людей - собаки также могут страдать от симптомов сенной лихорадки. Хотя мы, люди, можем сделать много вещей, чтобы облегчить симптомы, например, носить солнцезащитные очки, принимать лекарства или наносить специальную мазь вокруг ноздрей, собакам спастись не так просто, пишет OBOZ.UA.

Симптомы сенной лихорадки у собак

Симптомы включают покраснение слезотечения (иногда с выделениями), ушные инфекции (частое трясение головой или почесывание), чрезмерное облизывание (особенно лап и ног) и зуд кожи (почесывание, облизывание или грызение).

Как лечить сенную лихорадку у собак

Британская благотворительная организация домашних животных Woodgreen поделилась советами по лечению сенной лихорадки у собак на своем сайте. Важно всегда обсуждать любые симптомы с ветеринаром. Он сможет определить причину симптомов и поставить диагноз, включая правильные лекарства.

Они также могут посоветовать использовать местное лечение, такое как лечебный шампунь, глазные капли, спрей, антигистаминные препараты для домашних животных (не для людей) или инъекции.

Однако всегда важно обратиться к ветеринару, поскольку существует много других аллергий, которые могут иметь подобные симптомы, такие как реакция на укусы блох или плесень.

Если вы подозреваете, что у вашей собаки сенная лихорадка, вы можете регулярно стирать ее постельное белье при температуре 60 градусов, вытирать ей шерсть и лапы после прогулок на улице, регулярно купать и вылизывать ее, а также избегать прогулок по травянистым участкам, когда уровень пыльцы высок.

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