Как взламывают аккаунты в Telegram: названы опасные действия

На фоне кибератак и массового сбора данных, именно Telegram все чаще становится объектом хакерских взломов. Среди целей – журналисты, правозащитники, активисты, а также обычные пользователи, которые опрометчиво доверяют фейковым сообщениям и поддельным ссылкам.

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Эксперты рассказали о наиболее распространенных схемах похищения аккаунтов. Также стоит знать и базовые способы защиты от взлома.

Премиум-ловушка: фейковая подписка

Одна из самых массовых схем – предложение бесплатно активировать Telegram Premium. Пользователь получает сообщение со ссылкой, которая ведет на сайт, стилизованный под официальный Telegram. Там жертву просят ввести номер телефона и код из SMS. На самом деле эти данные сразу передаются мошенникам.

Фальшивая CAPTCHA – не тест, а вирус

Конец 2024 года ознаменовался новым видом атаки: фейковый канал призвал пройти CAPTCHA-проверку. На самом деле это была вредоносная программа, которая запускала код и открывала хакерам доступ к устройству. Telegram не использует CAPTCHA - это стоит запомнить.

Фейковая поддержка Telegram

Другая популярная ловушка – сообщения от аккаунтов, которые выдают себя за службу поддержки мессенджера. Они сообщают об "опасной активности" и требуют код подтверждения или просят перейти по ссылке. После этого злоумышленники получают полный контроль над учетной записью.

Вирусные видео

Еще одна схема – распространение "прикольного видео", которое на самом деле является троянской программой. Файл часто маскируют под архив (ZIP, RAR) или документы с расширением DOCX, PDF, MSI. Telegram предложит открыть его во внешнем проигрывателе – и тогда система инфицируется.

Telegram Desktop

Пользователи десктопной версии Telegram рискуют даже не подозревать, что их аккаунт уже скомпрометирован. Если ПК заражен, хакеры могут похитить папку Tdata, хранящую активную сессию. Это позволяет им читать сообщения, не зная пароля или прохождения двухфакторной аутентификации.

Как распознать взлом

Тревожные сигналы:

прочитанные сообщения, которые вы не открывали;

новые подозрительные чаты;

изменения в настройках;

частые запросы на повторный вход;

необычное поведение приложения.

Как обезопасить свой аккаунт

Включите двухфакторную аутентификацию (облачный пароль). Проверьте активные сессии в настройках и закройте все подозрительные. Смените пароль и не передавайте коды из SMS никому – даже если кто-то представляется сотрудником Telegram. Избегайте использования Telegram для входа на сторонние сайты, особенно если речь идет о конкурсах или "розыгрышах".

Эти простые меры помогут вам защитить личные данные и избежать неприятностей. Telegram может быть безопасным, если быть осторожным.

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