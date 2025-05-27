Как за одну минуту приготовить филе, чтобы оно было сочным и мягким: жарить и запекать не нужно

Куриное филе – очень вкусный и диетический продукт, который может быть основой для приготовления вкусных и сытных отбивных, а также котлет. Еще из него можно делать салаты, намазки, закуски, шашлык.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, полезного, вареного филе, которое готовится всего 1 минуту в кипятке.

Ингредиенты:

Куриное филе – 1 шт.

Соль – щепотка

Лук зеленый – 2 побега

Чеснок – 1 зубчик

Полтора литра воды

Способ приготовления:

1. Филе должно быть комнатной температуры. Достаньте его из холодильника за несколько часов.

2. В кастрюлю заливаем воду. Добавляем лук, чеснок и соль, доводим до кипения.

3. После туда же кладем нашу курицу, накрываем крышкой и варим ровно одну минуту на среднем огне. Выключаем огонь. Крышку не открываем! И оставляем мясо в кипятке еще на 25 минут.

После можно есть вкусное и сочное мясо!

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