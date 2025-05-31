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Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит
Для того, чтобы вкусно замариновать скумбрию, вам понадобится всего 7 минут. Именно столько нужно, чтобы рыба в маринаде закипела и хорошо пропиталась всеми вкусами. Для идеального результата важно добавить компоненты маринада в правильной последовательности.
Рецептом маринованной скумбрии за 7 минут поделилась фудблогер valway ka в Instagram. Рыба получится очень нежной и пряной.
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лук – 2-4 шт.
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- приправа к рыбе – 1 ст.л.
- уксус 9% – 40 мл.
- растительное масло – 50 мл.
- горячая вода – 350 мл.
Способ приготовления:
1. Подготовить рыбу и лук.
2. Выложить слоями в котелок или сковородку.
3. Добавить специи
4. Залить горячей водой.
5. Накрыть крышкой и поставить на максимальный огонь.
6. После закипания засечь 7 минут.
7. Далее выключить и оставить до полного остывания.
8. Добавить зелень по желанию.
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