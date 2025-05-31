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Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
678
Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

Для того, чтобы вкусно замариновать скумбрию, вам понадобится всего 7 минут. Именно столько нужно, чтобы рыба в маринаде закипела и хорошо пропиталась всеми вкусами. Для идеального результата важно добавить компоненты маринада в правильной последовательности.

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Рецептом маринованной скумбрии за 7 минут поделилась фудблогер valway ka в Instagram. Рыба получится очень нежной и пряной.

Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт.
  • лук – 2-4 шт.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • приправа к рыбе – 1 ст.л.
  • уксус 9% – 40 мл.
  • растительное масло – 50 мл.
  • горячая вода – 350 мл.

Способ приготовления:

Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

1. Подготовить рыбу и лук.

2. Выложить слоями в котелок или сковородку.

Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

3. Добавить специи

4. Залить горячей водой.

Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

5. Накрыть крышкой и поставить на максимальный огонь.

6. После закипания засечь 7 минут.

Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

7. Далее выключить и оставить до полного остывания.

8. Добавить зелень по желанию.

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