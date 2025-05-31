Как замариновать скумбрию всего за 7 минут: результат вас приятно удивит

Для того, чтобы вкусно замариновать скумбрию, вам понадобится всего 7 минут. Именно столько нужно, чтобы рыба в маринаде закипела и хорошо пропиталась всеми вкусами. Для идеального результата важно добавить компоненты маринада в правильной последовательности.

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Рецептом маринованной скумбрии за 7 минут поделилась фудблогер valway ka в Instagram. Рыба получится очень нежной и пряной.

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лук – 2-4 шт.

соль – 1 ст.л.

сахар – 2 ст.л.

приправа к рыбе – 1 ст.л.

уксус 9% – 40 мл.

растительное масло – 50 мл.

горячая вода – 350 мл.

Способ приготовления:

1. Подготовить рыбу и лук.

2. Выложить слоями в котелок или сковородку.

3. Добавить специи

4. Залить горячей водой.

5. Накрыть крышкой и поставить на максимальный огонь.

6. После закипания засечь 7 минут.

7. Далее выключить и оставить до полного остывания.

8. Добавить зелень по желанию.

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