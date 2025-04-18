Как занятие садоводством влияет на организм: удивительные преимущества

Хотя общеизвестно, что садоводство может улучшить ваше психическое здоровье и физическую форму, есть одно менее известное преимущество пребывания на свежем воздухе.

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Эксперты утверждают, что садоводство может способствовать долголетию и продлевать жизнь. Это объясняется тем, что выход на свежий воздух и естественное освещение могут укрепить нашу иммунную систему. Это подтвердила британская эксперт по садоводству Фиона Дженкинс из My Job Quote, пишет Express.

Садоводство обеспечит ваше тело хорошей дозой витамина D, который поможет организму выработать устойчивость к хроническим заболеваниям. Помимо укрепления вашей иммунной системы, садоводство может помочь улучшить ваше настроение и снизить уровень стресса.

Фиона также сказала, что садоводство может помочь людям сосредоточиться, поскольку им нужно уделять время индивидуальным задачам и не отвлекаться.

"Обращение внимания на одно действие, такое как посадка, полив или обрезка, может помочь вам научиться сконцентрироваться на чем-то одном, не отвлекаясь", - сказала она.

Садоводство, например прополка, поднятие тяжелых горшков, копание и сгребание, также является прекрасным способом физической работы и сжигания калорий.

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