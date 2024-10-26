Как зарядить смартфон за 20 минут: простой способ

Часто смартфон разряжается в самый неподходящий момент, и тогда возникает необходимость быстро пополнить заряд. Обычные способы, такие как закрытие программ или отключение Bluetooth, могут помочь, но есть и более эффективные методы, чтобы ускорить процесс.

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OBOZ.UA публикует советы, как быстро заряжать смартфон и не повредить гаджету. Использование этих советов поможет подготовить устройство к работе в самое короткое время.

Режим полета

Активировав режим полета, телефон перестает искать мобильные сети, что уменьшает нагрузку на аккумулятор. Хотя это незначительно сокращает время зарядки (на несколько минут по тестам CNET), такой способ может оказаться полезным, когда требуется даже минимальный прирост скорости.

Выключите телефон

Самый простой, но действенный способ – выключить смартфон во время зарядки. Так батарея не будет тратить энергию на работу фоновых процессов и сетевые соединения, что ускорит процесс.

Зарядка от розетки

Подключение к ноутбуку или другому USB-порту заряжает телефон значительно медленнее, чем зарядка от розетки. В некоторых случаях разница может составлять до часа.

Короткий кабель

Длина зарядного кабеля также влияет на скорость зарядки. Чем короче провод, тем меньше утраты энергии, что поможет ускорить процесс. Выбирайте качественные и короткие шнуры для более эффективной зарядки.

Снимите чехол

Перегрев может замедлить зарядку, так как при высоких температурах аккумулятор работает менее эффективно. Если телефон греется, снимите чехол, особенно летом или при интенсивном использовании.

Проверка уровня заряда

Частые проверки уровня батареи также тратят энергию, поскольку включается экран, являющийся одним из крупнейших потребителей энергии. Чтобы не мешать зарядке, старайтесь не проверять телефон часто или уменьшите яркость экрана.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как правильно заряжать телефон, чтобы он прослужил гораздо дольше.

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