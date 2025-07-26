Как защитить комнатные растения от мух: проверенный совет

Защищать комнатные растения от мух может быть сложно, но есть один простой совет, который нужно помнить, и который может иметь огромное значение.

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Эксперт по садоводству и растениям Калум Мэддок объяснил, что большинство мух на ваших комнатных растениях – это сциариды, которые более известны как грибные комарики. Хотя сами мухи не представляют угрозы для вашего растения, их детеныши – как раз наоборот. Личинки циарид могут питаться корнями, потенциально повреждая или убивая их, пишет Express.

Есть один простой совет, которого следует придерживаться, чтобы уменьшить количество мух на ваших растениях, говорит Калум. Главное – поддерживать верхний слой почвы сухим.

"Если держать верхние несколько сантиметров почвы вашего растения сухими, условия не будут благоприятными для мух. С другой стороны, постоянно влажная почва будет привлекать сциарид. Прежде чем применять этот конкретный вариант, убедитесь, что растение перенесет такой уровень сухости почвы. Если он не подходит для некоторых растений, попробуйте один из других методов отпугивания мух", – отметил специалист.

Учитывая это, если есть возможность, не поливайте растения сверху. Тогда верхний слой почвы не будет таким влажным, но корни все равно будут получать все необходимое.

Вам следует поставить растение в контейнер или блюдце с водой, когда кажется, что оно нуждается в поливе. Примерно через 20-30 минут следует слить всю воду из контейнера, которую растение не впитало.

Не оставляйте горшок стоять в нем, поскольку это может привести к чрезмерному переувлажнению почвы сверху и созданию идеального места для притягивания мух.

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