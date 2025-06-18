Как защитить свой сад от вредителей без химии: неожиданный лайфхак

Чеснок может иметь неожиданную пользу для вашего сада. Он действует как природный репеллент, то есть вредители будут держаться подальше от других растений.

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Зубчики чеснока могут быть очень едкими, что отпугнет незваных животных, а также многие виды насекомых. Некоторые растения содержат природные соединения, которые отпугивают распространенных садовых вредителей. Например, чеснок и лук выделяют сильные запахи, отпугивающие тлю. Перец чили также может отпугивать гусениц и жуков, пишет OBOZ.UA.

Так, результаты исследования, опубликованного в 2014 году в журнале IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science и проведенного исследователями из Департамента сельскохозяйственного менеджмента и Открытого университета Зимбабве, показали, что растения чеснока и лука, размещенные вблизи посевов капусты, помогают уменьшить заражение вредителями.

Чеснок с едким ароматом является средством от насекомых, таких как морковная муха, капустный червец, слизь и тля. Вы можете создать чесночный спрей своими руками.

Для этого вам нужно взять головку чеснока, отделить зубчики и снять бумажную кожуру. Далее положите все зубчики в блендер с двумя стаканами воды и измельчите до однородной массы.

Возьмите ткань и положите ее на миску. Вылейте смесь на ткань и закройте ее чесноком внутри. Отожмите жидкость.

После того, как вы выжали весь сок из мякоти, перелейте жидкость в пульверизатор. Вы можете протестировать спрей на небольшом участке зараженного растения и оставить его на 24 часа.

Если все выглядит хорошо и нет никаких признаков повреждений, таких как пожелтение или коричневые листья, обработайте все растение. Добавив это недорогое дополнение, вы сможете защитить свой сад от вредителей и сохранить здоровье растений.

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