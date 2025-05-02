Как заставить персики созреть за 24 часа: действенный способ

Сладкие, вкусные и полезные, персики отлично подходят для быстрого перекуса или приготовления свежей фруктовой полосы. Но хуже всего в покупке фруктов то, что часто приходится ждать несколько дней, прежде чем их можно будет съесть, поскольку они часто еще не спелы.

Видео дня

Вы можете определить, что спелый персик, когда он немного мягкий на ощупь, имеет сладкий запах и темно-желтый цвет, особенно в местах, которые не подвергались прямому воздействию солнца. Если у него нет ни одной из этих характеристик, то, вероятно, он еще не совсем готов к употреблению. Но если вы не готовы ждать несколько дней, пока фрукт созреет, существует простой метод хранения, который может ускорить процесс созревания, чтобы фрукт был готов всего за 24 часа, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов по питанию, персики можно созреть всего за день, поместив их в коричневый бумажный пакет и оставив при комнатной температуре.

Персики выделяют этилен (естественный гормон, производимый фруктами для созревания), что может ускорить процесс созревания. Поэтому, помещая персики в бумажный пакет, вы помогаете удерживать выделяемый этилен и способствует более быстрому созреванию.

Чтобы еще больше ускорить созревание, рекомендуется добавить в пакет также яблоко или банан, поскольку эти фрукты также выделяют газ, и, если сосредоточить его в небольшом пространстве, персики могут стать мягкими гораздо быстрее.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, почему следует есть персики каждый день.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.