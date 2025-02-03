Как заставить садовые гортензии обильно цвести: 4 секреты правильной обрезки

Гортензия — одно из самых популярных садовых растений, которое ценят за пышные и яркие соцветия. При этом садоводы часто сталкиваются с проблемой — кусты растут медленно, а цветение бывает скудным.

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Один из самых эффективных способов стимулировать рост и обильное цветение гортензий — это своевременная обрезка.

Как это правильно делать и когда лучше всего обрезать гортензии, рассказывает OBOZ. UA.

Почему обрезка важна для гортензий?

Обрезка — это не удаление лишних веток, а, скорее, стимуляция растения, помогающая ему направлять свои силы на формирование новых побегов и бутонов. Если этого не делать, кусты станут слишком густыми, а им будет не хватать света и воздуха, что в итоге скажется на их здоровье и количестве соцветий.

Кроме того, с помощью обрезки можно формировать нужную форму куста и контролировать его размер.

Отметим, что для гортензий важно, чтобы обрезка проводилась в правильное время и с учетом их вида. Например, гортензии крупнолистные (Hydrangea macrophylla) и гортензии метельчатые (Hydrangea paniculata) требуют разного подхода.

Как обрезать гортензии для обильного цветения?

Для большинства видов гортензий лучшее время для обрезки — ранняя весна, когда почки только начинают набухать. В это время легко определить, какие побеги пережили зиму, а какие нужно удалить. Однако для гортензии крупнолистной, растущей на прошлогодних побегах, обрезку следует проводить сразу после цветения, чтобы сохранить "нужные" почки.

Начните с удаления сухих, поврежденных и слабых веток. Они не только портят внешний вид куста, но и забирают у растения питательные вещества.

Для стимуляции роста новых побегов укоротите прошлогодние ветки на 1/3 их длины. Это особенно важно для гортензии метельчатой, цветущей на побегах текущего года. У гортензии крупнолистной обрезайте только отцветшие соцветия, стараясь не задеть новые почки.

Если ваш куст гортензии слишком старый и плохо цветет, проведите омолаживающую обрезку. Для этого удалите все старые ветки, оставив только несколько молодых побегов. Это стимулирует рост новых ветвей и вернет гортензии былую красоту.

Уход после обрезки

После обрезки подкормите гортензии комплексным удобрением, чтобы поддержать их силы. Обеспечьте также растениям достаточный полив и мульчирование почвы, чтобы сохранить влагу и защитить корни.

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