Какая фигура неправильная? Головоломка для самых умных

Логика – один из главных навыков, которые определяют успешность человека в жизни. И развить его на самом деле не так уж и сложно. Одно из упражнений, которые в этом помогают, это решение головоломок.

Видео дня

Такие задачи обеспечивают мозгу полезную тренировку, развивают острый ум, внимание к деталям и способность быстро справляться с разного рода заданиями. OBOZ.UA предлагает сегодня именно такую головоломку. В ней нужно определить, какая из фигур среди предложенных выпадает из логического ряда. Говорят, что к правильному выводу за 7 секунд может прийти только 1% игроков. Потому это будет действительно непростой и интересный вызов для вас.

Итак, на картинке с заданием изображено 6 фигур. Они пронумерованы от 1 до 6. Пять из них сформированы по определенной логике, а одна выбивается из этого ряда. Ваша задача – определить, какая именно, и назвать ее номер.

Выставьте таймер на 7 секунд и попробуйте понять, в чем заключается логика этой задачи. Это может быть непросто, ведь яркие цвета сначала могут сбивать с толку. Однако, если у вас развито внимание к деталям, вы точно справитесь со взломом визуального кода этой головоломки. И даже уложитесь в отведенное для этого время.

Впрочем, если сделать это за предложенные 7 секунд не получилось, не бросайте поиск правильного ответа. Попробуйте все же самостоятельно найти правильное решение. Именно это принесет вам наибольшую пользу. Поможет потренировать концентрацию, внимание к мелочам и умение находить логический ответ.

Если же вам так и не удалось найти правильный вариант, ниже мы публикуем подсказку. На ней отмечена шестая фигура. Все потому, что внутренний круг тут, по логике головоломки, должен быть желтым, вместо этого он здесь красный.

Хотите испытать свои логику еще? OBOZ.UA предлагает решить запутанную математическую головоломку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.