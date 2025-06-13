Какая лошадка лишняя? Веселая головоломка

Выявлять закономерности – одна из главных задач логики и рационального мышления. И в этом нам сильно помогает наша внимательность к визуальным деталям. А проверить ее можно с помощью простой головоломки.

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Именно такую предлагает вам сегодня OBOZ.UA. Задача в этой головоломке весьма проста: вам нужно посмотреть на картинку с изображением нескольких одинаковых лошадок и за 3 секунды найти, какая из них все же имеет небольшое отличие и выбивается из общего ряда.

Чтобы достичь этого, вам нужно быстро визуально просканировать изображение и уловить единственное отличие, которое нарушает его общую логику и ритм. Времени на то, чтобы тщательно все рассмотреть нет. Именно поэтому это головоломка для действительно внимательных. Только люди с хорошо развитым вниманием к деталям и умением быстро обрабатывать большой массив информации могут справиться за столь короткое время.

Если у вас не получилось, это означает, что ваши когнитивные навыки нуждаются в тренировке. В таком случае просто доведите эту головоломку до решения без лимита времени. Это и станет вашим первым шагом к прокачке собственных способностей.

А для проверки мы публикуем ниже подсказку к этой головоломке. Правильный ответ на ней отмечен кружочком. Нужная нам лошадка развернулась головой в противоположную от других сторону.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку, где нужно было найти скрытого оленя.

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