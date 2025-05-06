Какая пчела излишня? Головоломка на внимательность

Иногда наиболее эффективные инструменты для тренировки мозга выглядят как обычное развлечение. Найти лишнюю пчелу среди десятков почти одинаковых – задача на первый взгляд простая и детская. Но стоит только попробовать – и вы почувствуете, как мозг будто бы "переключается", сосредотачивается, и начинает работать совсем иначе.

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Поэтому предлагаем проверить себя интересным тестом. Попробуйте быстро найти лишнюю пчелу.

Специалисты говорят, что задача на внимательность – это профилактика "цифровой усталости". Это несколько минут, когда вы останавливаетесь и заставляете мозг работать в другом режиме. Не употреблять поток, а анализировать, сравнивать, выделять детали. Во-вторых, это обучение концентрации, которое нужно каждому.

Такие упражнения особенно важны для детей и подростков, у которых еще формируется фокусирующая способность. Но и взрослым они дают не меньше: это мягкая тренировка памяти, зрительного восприятия, логики и реакции.

Головоломки такого типа имеют и психологический эффект: они снижают уровень тревожности, дают ощущение достижения и переносят внимание из рутины на краткую, но сосредоточенную задачу.

Задания типа "найди лишнее" давно стали частью школьных упражнений, тестов на IQ, а теперь – и цифровых форматов в соцсетях, на сайтах, в приложениях.

Поэтому головоломки – способ дать мозгу короткую, но качественную тренировку. И

Удалось ли вам быстро найти пчелу? Правильный ответ – ниже.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает опробовать мозг и следующими задачами:

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