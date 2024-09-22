Какие авто лучше не покупать с рук: советы экспертов

Покупка б/у автомобиля – это хорошее решение во многих случаях. В первую очередь с точки зрения экономии. Но опыт показывает, что некоторые машины доставляют своим новым владельцам дополнительные проблемы.

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Издание Go Banking Rates пообщалось с опытными механиками, чтобы выяснить, какие машины то и дело демонстрируют одни и те же технические неисправности. Поэтому их не рекомендуют покупать подержанными.

Fiat 500

Подержанные Fiat стали настолько нежелательной покупкой, что им даже придумали новую расшифровку названия: Fix It Again Tony ("Отремонтируй это снова, Тони"). В рейтингах надежности они занимают неожиданно низкие позиции. Особенно неудачными получились модели 2012-2016 годов выпуска. Среди проблем, которых следует ожидать, покупатели могут столкнуться с отказом сцепления и высокими затратами на ремонт.

Ford Escape

Подержанные автомобили Ford Escape часто страдают от проблем с трансмиссией. Поэтому во время движения в них чувствуется нежелательная вибрация и рывки. Еще одна серьезная проблема этих автомобилей – это подвеска. Она требует слишком частого обслуживания.

Volkswagen Eos

Volkswagen Eos является одним из самых плохих кабриолетов для покупки. Он подвержен механическим проблемам, особенно с электрическими стеклоподъемниками и механизмами складного верха. Ремонтировать их очень дорого. Также владельцы часто жалуются на проблемы с подвеской.

Chrysler 200

Некоторые автомобили Chrysler 200 модельного 2015 года были отозваны производителем. Среди причин стали проблемы с электропроводкой и сбои в электросистеме. Сейчас их можно найти на вторичном рынке с теми же недостатками. Вдобавок у модели возникают проблемы с двигателем и с управлением скоростью.

BMW

Этих немцев лучше не покупать подержанными вне зависимости от года выпуска. Во-первых, они все равно слишком дорого стоят. К тому же они неожиданно часто ломаются, а ремонт без гарантии влетает в копеечку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие подержанные автомобили из США чаще всего покупают в Украине.

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