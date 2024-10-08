Какие авто могут резко упасть в цене этой осенью: 6 надежных вариантов

При выборе надежного авто важно тщательно проанализировать рынок, изучить уровень спроса и предложений на разные модели. В последние годы цены на новые и б/у транспортные средства колебались исключительно у высоких отметок.

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Однако аналитики подчеркивают, что осенью вероятно ощутимое падение цен на некоторые популярные модели. Генеральный директор компании Long Term Car в Сан-Диего Эмиль Султанов рассказал, какие авто станут выгодной инвестицией.

Производители уже поставляют авто 2025 года в дилерские центры, а это значит, что приходится разгружать модели этого года, чтобы освободить место. Дилеры активно снижают процентные ставки, так что осень-2024 может стать одним из лучших времен для приобретения авто за последние годы.

Toyota Camry

Если вы ищете надежное авто, обратите внимание на самый продаваемый седан в США. Toyota Camry известна своей долговечностью и высокой стоимостью перепродажи. Camry часто попадает под снижение цен, поскольку дилеры стремятся снять с продаж текущий модельный год.

Honda Accord

Второй по продажам седан среднего размера в США получил титул по версии Kelley Blue Book – это Honda Accord. Эксперты ожидают, что авто будет продаваться со скидкой по тем же причинам, что и Camry. Цены на модели, как правило, снижаются осенью, поскольку дилерские центры хотят избежать переноса непроданных запасов на следующий календарный год.

Chevrolet Malibu

Malibu – качественный седан Chevy, на который точно следует обратить внимание. Компания делает ставку на электрокары, большое производство будет переоборудовано для Chevy Volt. Сняты с производства автомобили, обреченные стать "вчерашним днем" на авторынке. "Поскольку Chevy продолжает сосредотачиваться на своей линейке электромобилей, этой осенью на такие модели, как Malibu, вероятно, будут большие скидки", – отметил эксперт.

Ford Escape

В 2025 году Escape пойдет аналогичным путем из Malibu, поэтому этой осенью следите за скидками. Толчок Ford к электрификации с такими моделями, как Mach-E, может привести к снижению цен на бензиновый Escape, что сделает его надежным выбором для ищущих универсальный компактный внедорожник.

Mazda CX-5

В 2022 году CarExpert сообщил, что недостаток полупроводников заставил Mazda отказаться от удобных функций в некоторых комплектациях высоко оцененного CX-5. Однако с тех пор цепочки поставки возобновились, поэтому популярный компактный внедорожник Mazda – отличный выбор для тех, кто ищет сочетание надежности, производительности и стиля.

Subaru Forester

В 2022 году эксперты Torque News сообщали, что только в октябре продажи Subaru Forester выросли на 128%, поскольку усовершенствование цепей поставок снова сделало возможным производство на полную ставку. Эксперты считают, что заводы Subura Forester слишком долго оставались на высокой скорости и от этого выиграют покупатели. Цены на Forester могут снизиться. Кроме того, Forester 2025 предлагает обновленный дизайн.

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