Какие болезни мешают собрать урожай подсолнечника в Украине: перечень и методы предотвращения

Болезни подсолнечника имеют четко выраженную симптоматику, а эффективность борьбы зависит от скорости реагирования. Регулярный фитосанитарный мониторинг, соблюдение агротехнических норм, гигиена полей и использование здорового посевного материала – основные шаги к сохранению урожая.

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В сочетании с профилактическими мерами эти действия позволят существенно снизить риски. OBOZ.UA рассказывает, какие болезни мешают собрать урожай.

Почему болеют подсолнечники

Значительную часть потерь урожая вызывают именно болезни, развитие которых в большинстве случаев связано с несоблюдением технологии выращивания культуры.

Патогенные микроорганизмы интенсивно размножаются в условиях повышенной влажности и теплой погоды, а вредители активно распространяются на полях, где остаются необработанные растительные остатки. Поражению подвергаются все части растения. Для сохранения урожайности критически важно своевременно выявлять симптомы болезней и принимать меры борьбы.

Белая гниль (склеротиниоз)

Болезнь проявляется в виде мокрых темных пятен на внутренней стороне корзинок. Если инфекция поражает прикорневую часть стебля на стадии созревания, потери урожая могут достигать 65%. Раннее заражение приводит к полной гибели растения.

Возбудители – склероции, сохраняются в почве более 8 лет и могут заражать растения в течение всего вегетационного периода.

Профилактика – обязательная уборка и уничтожение растительных остатков после уборки урожая, а также изъятие пораженных семян.

Серая гниль (ботритиоз)

На всех надземных частях растения появляются бурые пятна с пепельным налетом. Стебли в местах заражения теряют упругость, а листья увядают и засыхают. На корзинах формируются серо-коричневые пятна с красноватым краем, постепенно охватывающие всю поверхность. Семена теряют всхожесть, а в случае сильного поражения не формируются совсем. Потери урожая – до 50%.

Источник – зараженные семена и растительные остатки со склероциями.

Методы борьбы идентичны борьбе с белой гнилью – агротехническая санация полей и уничтожение источников инфекции.

Фомопсис

На нижних листьях появляются темные пятна со светлой каймой. На стеблях – серовато-бурые поражения у черешков, которые распространяются вверх. Стебель размягчается, становится ломким. На корзинах образуются темные пятна, позже покрываются бурой плесенью, а семена – сморщенные, сероватые и часто пустые. Потенциальные потери – до 50 %.

Источник инфекции - инфицированные растительные остатки. Профилактика - полная очистка полей от остатков после уборки, севооборот, посев здоровыми семенами.

Ложная мучнистая роса

Молодые растения (3-6 листьев) отстают в развитии, имеют тонкий стебель, мелкие листья. На нижней стороне листьев – белый споровый налет, на верхней – пятна зеленого оттенка. Пораженные растения не формируют семена, остаются карликовыми или погибают. Урожайность падает в разы.

Споры и мицелий сохраняются в остатках и зараженных семенах. Наиболее активно развивается во влажную прохладную погоду после посева.

Методы предотвращения:

соблюдение севооборота;

избежание загущенных посевов;

контроль влажности почвы.

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