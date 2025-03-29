Какие деревья и кустарники нужно успеть посадить до апреля: топ-7

Фруктовые деревья или кустарники с голыми корнями нужно сажать до конца марта, поскольку в апреле будет слишком поздно.

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Об этом заявил эксперт по садоводству Алан Бекингем. Он предупредил садоводов, что плодоносящие яблони, груши, голубика, малина, ежевика, крыжовник и кусты смородины должны быть посажены до 31 марта, пишет Express.

Если вы замешкаетесь с этим, они просто не приживутся и не смогут приносить плоды. "Март – последний шанс высадить новые яблони и груши, чернику, малину, ежевику и гибридные ягоды, а также кусты крыжовника и смородины", - сказал эксперт.

Он добавил, что если вы хотите выращивать чеснок, март также ваш последний шанс посадить его для сбора урожая в этом году.

Если вы выбрали фруктовое дерево, важно определить лучшее время года для посадки. Правильный момент для посадки в этот период будет зависеть от погоды и состояния почвы. Обычно это период с декабря по март.

Большинство фруктовых деревьев и кустов не только дают фрукты, которые вы можете собирать, но и отлично подходят для дикой природы, обеспечивая места для гнездования и пищу для гусениц, птиц, полевок, дроздов и даже лис.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие плодовые деревья не стоит сажать парами.

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