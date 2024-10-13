Какие деревья нельзя сажать осенью: шансов на выживание практически нет

Середина осени – еще не время отдыха. Опытные садоводы знают, что осенние посадки могут порадовать ранним урожаем и пышным цветением в следующем сезоне. Однако не все деревья и кустарники подходят для поздних посадок.

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Некоторые растения просто не успеют укорениться, поэтому шансов на успешную зимовку у них нет. OBOZ.UA рассказывает, какие деревья нельзя высаживать осенью.

Правила осенней посадки

Выбирая время для посадки деревьев и кустов, следует учитывать несколько нюансов. Прежде всего, обратите внимание на температуру почвы. Оптимальным для укоренения является показатель от 10 до 15°C. При более низких температурах температуре дерева и кустарники вряд ли успеют адаптироваться к новому месту.

Учесть следует и региональные особенности. В южных регионах можно проводить садовые работы и в конце октября, поскольку заморозки наступают позже. Северных областях посадку лучше завершить к середине сентября, чтобы растения успели окрепнуть.

Обязательно убедитесь перед посадкой, что саженцы здоровы и имеют крепкую корневую систему. Ослабленные саженцы можно замочить в медовом растворе (1 столовая ложка меда на 10 л воды) или сделать раствор использованием стимуляторов роста.

Какие деревья и кустарники не стоит сажать осенью

Косточковые растения, в частности, сливы, вишни, черешни плохо приживаются при осенней посадке, ведь им нужно больше времени на укоренение. Осеннее похолодание может наступить внезапно, а побеги не успеют прижиться до морозов.

Не следует сажать осенью теплолюбивые деревья и кустарники, например, персик, абрикос, миндаль. Поздняя посадка с высокой вероятностью будет для них губительна.

Какие деревья и кустарники можно сажать осенью

Зимостойкие сорта яблони, груши, рябины, а также орехи отлично приживутся при осенних посадках. Среди ягодных кустарников следует выбрать все виды смородины, крыжовника, жимолости. Эти растения рано начинают вегетационный период, потому легче адаптируются при осенней посадке, чем при весенней.

Конечно, завершить осеннюю посадку следует до наступления устойчивых морозов. Важно дать возможность земле осесть и обеспечить лучшее укоренение. Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе до наступления холодов.

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