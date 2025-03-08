Какие фильмы получили больше всего 'Оскаров': топ-5 лент

Каждый год Американская академия киноискусства собирается, чтобы огласить список лучших фильмов, актеров, режиссеров и других деятелей киноиндустрии. Состоявшаяся 2 марта церемония "Оскар" в который раз напомнила о великих победителях прошлых лет. Культовые ленты стали примерами идеального сочетания технических новаций, сильных сценариев и талантливой режиссуры.

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За всю историю награды всего несколько фильмов достигли рекордного количества наград. OBOZ.UA предлагает вспомнить самые успешные ленты, вошедшие в историю, собрав больше всего статуэток.

"Бен-Гур" (1959) – 11 Оскаров

Эта эпическая историческая драма рассказывает о еврее Иуде Бен-Гуре, который борется за свою свободу во времена Римской империи. Фильм стал настоящим техническим прорывом своего времени, отличившись масштабными батальными сценами, в том числе легендарной гонкой на колесницах. "Бен-Гур" получил 11 премий, включая "Лучший фильм", "Лучшую режиссуру" и "Лучшего актера". Это был первый фильм в истории, достигший такого количества наград.

"Титаник" (1997) – 11 Оскаров

Фильм Джеймса Кэмерона стал настоящим культурным феноменом, покорившим сердца миллионов. История любви Джека и Роуз на фоне трагедии непотопляемого лайнера увлекла зрителей по всему миру. Благодаря своим визуальным эффектам, режиссерскому мастерству и незабываемому саундтреку "Титаник" собрал 11 статуэток, включая "Лучший фильм" и "Лучшую режиссуру". Лента остается одной из самых кассовых и популярных в истории кино.

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003) – 11 Оскаров

Фэнтезийная эпопея Питера Джексона стала грандиозным завершением трилогии "Властелин колец". Это был первый фильм в жанре фэнтези, получивший "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Кроме того, он выиграл во всех 11 номинациях, в которых был представлен, что стало беспрецедентным случаем в истории премии. Его масштабность, поразительные спецэффекты и эмоциональное завершение сделали его настоящим шедевром.

"Вестсайдская история" (1961) – 10 Оскаров

Этот мюзикл, основанный на классической истории Ромео и Джульетты, стал одним из самых выдающихся фильмов в своем жанре. Яркие танцы, увлекательный сюжет и незабываемая музыка позволили ему получить 10 наград, включая "Лучший фильм". Он до сих пор остается культовой лентой, которая повлияла на дальнейшее развитие кинематографа.

"Английский пациент" (1996) – 9 Оскаров

Эта романтическая военная драма, экранизация романа Майкла Онтадже, переносит зрителей во время Второй мировой войны. Фильм ознаменовался глубоким эмоциональным сюжетом и замечательной актерской игрой. Он завоевал 9 "Оскаров", среди которых "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура". "Английский пациент" стал символом большого кино, сочетающего историческую драму с личными переживаниями героев.

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