Какие фильмы стали самыми кассовыми в 2024 году: топ 5

2024 стал ярким периодом для кинематографа, подарив зрителям сочетание новых классиков, зрелищных блокбастеров и продолжений любимых лент. Успешность года подтверждают высокие кассовые сборы, установившие новые рекорды. От кинематографических шедевров до мультфильмов этот год собрал разнообразную аудиторию перед большим экраном.

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Голливуд сосредоточился на франшизах, и все десять кассовых лент 2024 года в США стали продолжениями популярных историй. Фильмы наподобие "Дедпул и Росомаха" и "Мыслями наизнанку – 2" поражали своими масштабами и интригой. Хотя кассовые сборы не всегда отражают качество, в этом году кинематограф создал немало увлекательных проектов, понравившихся как критикам, так и зрителям.

OBOZ.UA предлагает узнать о 5 самых кассовых фильмах в прошлом году:

"Дюна: Часть вторая" (Dune: Part Two, $714,4 млн)

Фантастическая сага "Дюна: Часть вторая", снятая Дэнни Вильневым, получила признание критиков и зрителей. Продолжение рассказывает о борьбе Пола Атридеса и свободного народа пустынной планеты Арракис против дома Харконненов. Актерский состав включает в себя звезд первой части, таких как Тимоти Шаламе и Зендея, а также новых персонажей в исполнении Остина Батлера и Кристофера Вокена.

Визуальные эффекты и актерская игра были высоко оценены критиками, а фильм попал в десятку лучших фильмов года по версии Американского института кино. Общее собрание составило $714,4 млн, и уже ведется работа над третьей частью.

"Вояна 2" (Moana 2, $833,1 млн)

Анимационный фильм "Ваяна – 2" от Walt Disney Animation Studios продолжил историю приключений дочери полинезийского вождя. В ленте снова появился Мауи, полубог в исполнении Дуэйна Джонсона. Несмотря на неоднозначные отзывы по сюжету, визуальная часть получила восторженные отзывы.

Мультфильм имел кассовый успех, собрав $833,1 млн и превзойдя сборы первой части. Сначала его планировали выпустить в качестве сериала для Disney+, но впоследствии проект превратился в кинотеатральный релиз.

"Прячий Я – 4" (Despicable Me 4, $969,1 млн)

В продолжении популярной анимационной серии Грю снова становится центральным персонажем, борющимся с преступниками вместе с семьей и муртадами. Мультфильм получил неоднозначные отзывы, но это не помешало ему собрать $969,1 млн. Как и предыдущие части, лента оказалась коммерчески успешной.

"Дедпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine, $1,34 млрд)

Самым ожидаемым комиксовым фильмом года стал "Дедпул и Росомаха". Совместный проект Marvel Studios и Disney вернул Райана Рейнольдса в роли Дедпула, а Хью Джекман снова воплотил Росомаху. Фильм вошел в кинематографическую вселенную Marvel и стал первым проектом с рейтингом R для этой франшизы.

Премьера в июле 2024 года принесла ленте $1,34 млрд, сделав ее самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории.

"Мыслями наизнанку – 2" (Inside Out 2, $1,69 млрд)

Лидером кассовых сборов стал мультфильм "Мнениями наизнанку – 2" от Pixar. В центре сюжета снова эмоции девочки Райли, но к уже знакомым персонажам добавились новые: Тревога, Зависть, Смущение и Тоска.

Критики отметили введение новых эмоций и качественный сюжет, хотя предсказуемость осталась недостатком. Несмотря на это, лента имела ошеломляющий успех, собрав $1,69 млрд и получив номинации на "Оскар" и "Золотой глобус".

2024 подчеркнул доминирование крупных франшиз в современном кинематографе. Хотя финансовый успех не всегда свидетельствует о высоком качестве, в прошлом году фильмы сумели удовлетворить запросы разных аудиторий, оставляя яркий след в истории кино.

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