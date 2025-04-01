Какие фильмы выйдут в апреле: самые интересные новинки

Апрель 2025 года обещает быть интересным месяцем для киноманов, ведь на экраны выйдет ряд новых фильмов, среди которых есть как экранизации видеоигр, так и украинские кинопремьеры. Вместо супергеройских блокбастеров, на этот раз акцент сделан на новые жанры и оригинальные идеи.

Видео дня

Уже в апреле зрители увидят две экранизации популярных видеоигр, а также несколько ярких фильмов. Кроме того, стоит отметить, что количество премьер на стриминговых платформах в этом месяце будет значительно меньше, что уделяет еще большее внимание кинематографическим релизам в кинотеатрах.

Поскольку планируются разные премьеры, каждый найдет для себя что-то интересное. Узнайте больше о самых ожидаемых новинках апреля в обзоре OBOZ.UA.

Такие мелочи (Small Things Like These)

Дата выхода: 3 апреля

Это историческая драма 2024 года, снятая по одноименному роману Клэр Киган, режиссером которой является Тим Милантс. Фильм рассказывает об истории Билла Ферлонга, торговца углем, который обнаруживает девушку, запертую в сарае монастыря, и постепенно раскрывает ужасные тайны местного заведения.

Выжившие. Выход во тьму (Arcadian)

Дата выхода: 3 апреля

Это постапокалиптический боевик ужасов, режиссером которого выступил Бенджамин Брюэр. Сценарий для фильма написал Майкл Нилон, а главную роль в ленте играет Николас Кейдж, играющий отца двух подростков, пытающихся выжить в мире, опустошенном пандемией и уничтоженными цивилизацией.

Minecraft: Фильм (A Minecraft Movie)

Дата выхода: 3 апреля

Это американский приключенческий фильм, основанный на популярной видеоигре Minecraft от Mojang Studios. Фильм был снят в рамках совместного производства Legendary Pictures, Mojang и Vertigo Entertainment, а его дистрибьюцией занимается Warner Bros. Фотографии.

Фильм рассказывает о приключениях четырех друзей, случайно попадающих в странный мир, где все имеет кубическую форму. Чтобы вернуться домой, им нужно научиться выживать в Верхнем мире и овладеть его правилами.

Мышеловка

Дата выхода: 3 апреля

Украинский триллер, режиссером, сценаристом и продюсером которого является Сергей Касторных. Главную роль военного Антона в ленте исполнил актер Юрий Кулинич, известный своими ролями в фильмах "Короли рэпа", "Плохие дороги" и "Носорог". Премьера фильма пройдет в кинотеатрах Украины 3 апреля 2025 года.

Кислородная станция

Дата выхода: 10 апреля

Это художественный фильм, рассказывающий о периоде ссылки Мустафы Джемилева в 1980 году, когда он отбывал наказание в якутском поселке Зирянка. Режиссер Иван Тимченко и сценарист Михаил Бриных создали фильм, показывающий тяжелый труд Джемилева на кислородной станции, где он ежедневно наполняет ржавые баллоны кислородом.

Вильгельм Телль (William Tell)

Дата выхода: 10 апреля

Это исторический экшн, который перенесет зрителей в 14 век, в эпоху Священной Римской империи, где амбициозные австрийцы пытаются расширить свои территории, захватывая Швейцарию. Режиссер Ник Гэмм рассказывает о легендарном швейцарском герое Вильгельме Телле, который стал символом борьбы против угнетения и борьбы за свободу.

Большая двадцатка (G20)

Дата выхода: 10 апреля

Этот боевик и триллер о президентке США Даниэле Саттоне, которая должна спасти свою семью, лидеров других стран и весь мир, когда террористы захватывают саммит G20 в Кейптауне. Фильм выйдет на сервисе Prime Video 10 апреля 2025 года.

Любитель (The Amateur)

Дата выхода: 10 апреля

Это шпионский триллер, в котором криптограф ЦРУ Чарльз Геллер, после потери жены в теракте, решает шантажировать свое агентство, чтобы получить возможность отомстить за ее смерть. После того как он переведен в оперативники, он отправляется на одиночную миссию по поиску виновных.

Роковой месседж (Drop)

Дата выхода: 10 апреля

Это триллер и детектив, в котором пытающаяся вернуться к нормальной жизни вдова Вайолет оказывается в смертельной ловушке. При свидании с мужем Генри она получает серию анонимных сообщений, в которых зловещий незнакомец грозит убийством ее родных, если она не будет выполнять его ужасные инструкции.

Под замком (Locked)

Дата выхода: 17 апреля

Это триллер, в котором молодой угонщик автомобилей Эдди Берриш попадает в ловушку, когда попадает в круто модифицированный автомобиль. Таинственный социопат закрывает его в салоне и намерен наказать за преступления.

Грешники (Sinners)

Дата выхода: 17 апреля

Это фильм ужасов о сверхъестественном, действие которого происходит в 1930-х годах на юге США, в эпоху "Законов Джима Кроу". Братья-близнецы Смоук и Стек возвращаются в родной город, пытаясь начать новую жизнь, но вскоре они сталкиваются с таинственным злом, не обещающим ничего хорошего.

Рейс навылет (Fight or Flight)

Дата выхода: 17 апреля

Это криминальный боевик, в котором бывший агент ФБР Лукас Реес, потеряв работу, вынужден выполнять опасные задачи для сомнительных клиентов. Его экс-начальница просит его арестовать человека по прозвищу "Призрак" на борту авиарейса из Сингапура в Сан-Франциско, но эта задача оборачивается настоящей миссией невозможной, ведь самолет заполнен наемниками, также охотящимися на "Призрака".

Спящие псы (Sleeping Dogs)

Дата выхода: 17 апреля

Это уголовный триллер, в котором лечащийся от болезни Альцгеймера отставной детектив Рой Фримен вновь открывает старое дело об убийстве профессора колледжа после того, как получает новые подробности преступления от правозащитницы. Главную роль исполняет Рассел Кроу, а его партнершей является Карен Гиллан.

Две сестры

Дата выхода: 24 апреля

"Две сестры" — драма, рассказывающая о сводных сестрах Яшмине и Малгожате, которые после ранения их отца на фронте отправляются из Польши в Украину на его поиски. В условиях войны, проходя через сложные испытания, сестры вынуждены переоценить не только свои взгляды на жизнь, но и отношение друг к другу. Фильм является результатом польско-украинской копродукции и стал одним из первых, созданных в Украине после полномасштабного вторжения.

Очи: Легенда Карпат (The Legend of Ochi)

Дата выхода: 24 апреля

Это приключенческое фэнтези, которое переносит зрителей в отдаленный карпатский поселок, где девочка по имени Юри воспитывается в страхе перед лесными зверями, известными как глаза. Когда одна из зверьков стаи покидает своего детеныша, Юри отправляется в увлекательное приключение, чтобы воссоединить малыша с его семьей. Это дебютная полнометражная лента для режиссера Исайи Саксона, в которой используются инновационные элементы театра кукол, аниматроники и компьютерной анимации, а также звездные актеры Виллем Дефо и Эмили Уотсон.

Квир (Queer)

Дата выхода: 24 апреля

Это драма, действие которой разворачивается в Мехико 1950-х годов. Американский эмигрант средних лет, Уильям Ли, влюбляется в гораздо младше себя мужчину, студента Юджина Аллертона, меняющего его жизнь навсегда. Фильм включает откровенные гомосексуальные сцены.

Разорение (Havoc)

Дата выхода: 25 апреля

Боевик и триллер, в котором детектив Уокер, после того, как сделка по продаже наркотиков пошла кувырком, вынужден пройти через преступный мир, чтобы найти пропавшего сына политика. В то же время он распутывает темную паутину заговоров и коррупции, охватывающую его город.

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