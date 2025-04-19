Какие города самые дорогие в мире: рейтинг 2025 года

В 2025 году тема роста стоимости жизни остается одной из самых актуальных в мире. Стремительное подорожание недвижимости, инфляция и изменения в глобальной экономике меняют карту самых престижных городов планеты. Многие мегаполисы и курортные города, переживают новый этап ценового роста, что заставляет даже миллионеров пересматривать свои приоритеты.

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Международная консалтинговая компания Henley&Partners обнародовала рейтинг самых дорогих городов мира. Эксперты оценили города по средней стоимости квадратного метра так называемого "престижного жилья" – квартир площадью 100-200 кв.м в самых желанных районах.

Абсолютный лидер – Монако

Этот список отражает не только географию роскоши, но и говорит о смещении глобальных тенденций – от традиционных мегаполисов до курортов, от финансовых центров до городов с мягким климатом и высоким качеством жизни.

Не менее интересен и социальный срез – в некоторых городах доля миллионеров в общем количестве жителей достигает рекордных показателей.

На первом месте, без удивления, оказалось Монако. Здесь средняя стоимость квадратного метра квартиры составляет 38 800 долларов, что делает княжество самым дорогим местом для элитного жилья в мире. Более 40% жителей Монако – миллионеры, являющиеся абсолютным рекордом по доле состоятельных людей среди всех городов планеты.

Нью-Йорк – американская мечта

На втором месте – Нью-Йорк, где престижные квартиры стоят в среднем 27 500 долларов за квадратный метр. Этот город лидирует и в другом рейтинге: здесь проживает примерно 384 500 миллионеров, что является самой большой концентрацией богатства среди мегаполисов США.

Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра

Третье место занимает Гонконг – город, где спрос на недвижимость превышает предложение, а цены остаются стабильно высокими, невзирая на геополитическое напряжение.

Далее следует Лондон, традиционно входящий в список самых дорогих городов из-за своей истории, статуса финансовой столицы Европы и спроса среди международных инвесторов.

Замыкает топ-5 Сен-Жан-Кап-Ферра, роскошный курортный городок на Французской Ривьере.

Рейтинг 10 самых дорогих городов мира в 2025 году

Монако; Нью-Йорк; Гонконг; Лондон; Сен-Жан-Кап-Ферра; Париж; Сидней; Палм-Бич; Майами-Бич; Лос-Анджелес.

Франция – неожиданный чемпион по количеству "золотых" городов

Хотя США традиционно считают страной наибольшей концентрации миллионеров, именно у Франции больше всего городов в рейтинге топ-20. Ее Ривьера – настоящий магнит для элиты, особенно после пандемии, когда спрос на приватные, но престижные курорты вырос в разы.

Рейтинг Henley&Partners за 2025 год показывает, что география роскоши смещается в сторону курортных и удобных для жизни городов. Хотя Монако неизменно возглавляет список, другие локации – от Нью-Йорка до Кап-Ферра – подтверждают, что элитное жилье продолжает дорожать, а миллионеры ищут не только роскошь, но и статус, доступ к инфраструктуре, финансовые центры и, в конце концов, пейзажи, стоящие тысячи долларов за квадратный метр.

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