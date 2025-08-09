Какие комнатные растения не подойдут аллергикам: об угрозе часто не знают

Для людей, страдающих от аллергии на пыльцу, растения могут быть источником серьезных проблем. Причем касается это не только тех, что растут на улице, но и комнатных растений.

К счастью, не все из них провоцируют приступы аллергии у чувствительных людей. Однако, если вы страдаете от подобной реакции, вам следует знать, каких вазонов лучше избегать. Издание Real Simple назвало семь таких.

Папоротники

Хотя папоротники не цветут, большинство из них выделяют в пространство вокруг себя большое количество спор. При вдыхании они вызывают такие же симптомы, как и пыльца – контактный дерматит, воспаление слизистых оболочек и т.д.

Сенполии

Комнатные фиалки – очень милые растения, которые имеют симпатичные пушистые листья и очень красиво цветут. Но, где есть цветы, там есть и пыльца. Вдобавок листья сенполии задерживают домашнюю пыль, к которой аллергики также весьма чувствительны.

Английский плющ

Хотя мы обычно ассоциируем аллергии с чиханием и шмыганием носом, некоторые растения также могут вызывать контактные аллергии. Английский плющ содержит фалькаринол, способный вызвать раздражение кожи и даже волдыри. Поэтому, если у вас чувствительная кожа и вы все же хотите завести такой вазон, всегда работайте с ним в перчатках.

Фикус эластика

Каучуконосные фикусы хорошо украшают помещение своими темными блестящими листьями, к тому же они легки в уходе. Впрочем, растение производит натуральный латекс – аллергенное вещество, которое при попадании на кожу вызывает дерматит, крапивницу и даже может приводить к проблемам с дыханием.

Гинура оранжевая

Хотя этот цветок чем-то похож на сенполию и даже имеет прозвище "лохматая фиалка", к настоящим фиалкам он отношения не имеет. Но все же имеет с сенполиями кое-что общее – способность удерживать на пушистых листочках пыль, которая вызывает аллергию. Впрочем, гинуру можно смело мыть – это не приведет к ее загниванию. Просто позаботьтесь, чтобы после "купания" вода не осталась в центре растения.

Фикус Бенджамина

Любой человек, страдающий астмой или любой другой дыхательной аллергией, должен держаться подальше от фикусов Бенджамина. Частицы из листьев, ствола и сока могут вызвать ряд реакций и симптомов, начиная от раздражения кожи до затрудненного дыхания. Более того, растение может вызвать реакцию, похожую на аллергическую, даже у тех, кто не имеет никакой аллергии.

Что угодно, что цветет

Абсолютное большинство растений, которые цветут, продуцируют пыльцу. Поэтому, если у вас есть соответствующая аллергия, известная также как сенная лихорадка, цветущие комнатные растения не для вас. Либо же вы будете каждый раз срезать цветонос до того, как распустятся лепестки. Впрочем, из этого правила есть одно интересное исключение. И это орхидеи. Они имеют очень мало пыльцы, а та, что есть, не переносится по воздуху. Поэтому орхидеи можно выращивать даже астматикам.

