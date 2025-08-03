Какие комнатные растения отпугивают пауков: они точно сбегут из вашего дома

Сезон размножения пауков обычно начинается примерно в сентябре, но это не значит, что в летние месяцы их нет.

Видео дня

Если вы хотите избавиться от пауков в своем доме, но не хотите полагаться на химию, не паникуйте. Алекс Вудс из Victorian Plumbing поделился своими лучшими советами о том, как избавить свой дом от жутких ползучих насекомых, не тратя целое состояние, пишет Express.

По его словам, есть некоторые растения, которые пауки не любят из-за их сильного запаха. "Такие растения, как мята, лемонграсс или эвкалипт, не только улучшат интерьер вашей ванной комнаты, но и помогут отпугнуть пауков, поскольку они ненавидят такие ароматы", - пояснил он.

Еще один способ отпугнуть пауков естественным путем – это использовать лимонную кожуру.

"Это мой любимый трюк. Натрите лимонной цедрой подоконник или любое место, где пауки могут попытаться засесть, например, за унитазом или шкафами. Цитрусовые отпугнут их и придадут вашей ванной комнате приятный аромат", – рассказал эксперт.

Вы также можете сделать собственный спрей для отпугивания пауков, используя эфирные масла с сильным ароматом.

"Вы можете сделать средство от пауков, смешав эфирное масло (20 капель) и воду в пульверизаторе. Опрыскайте углы ванной комнаты или любые влажные места, которые могут привлекать насекомых", – пояснил Алекс.

Если вы хотите это сделать, лучше всего использовать масла с сильным ароматом, такие как чайное дерево, лаванда, мята перечная, цитрусовая и корица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что делать в случае укуса ядовитых пауков в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.