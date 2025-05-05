Какие мужские модные тренды ненавидят женщины: топ-5

В мире моды тренды меняются быстро, но не все вызывают одинаковую реакцию. Некоторые стилистические решения, которые мужчины воспринимают как проявление индивидуальности или актуальности, могут вызвать искреннюю неприязнь у женщин.

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Часто мужчины следуют примерам знаменитостей или популярных инфлюэнсеров, не задумываясь, как это выглядит со стороны. Однако иногда желание выглядеть стильно переходит границу и превращается в антипатическую карикатуру.

В 2025 есть вещи, которые лучше оставить в прошлом, если вы не хотите испортить впечатление. В Gentleman's Journal назвали пять тенденций, которые женщины точно не поддерживают.

Слишком глубокий V-образный вырез

Футболки с глубоким вырезом давно лишились своего статуса привлекательного элемента образа. Вместо того чтобы подчеркнуть стиль, они демонстрируют слишком много — в частности, мужская грудь, совершенно не входящая в эстетические ожидания большинства женщин. Такой выбор смотрится неаккуратно и дешево. Если хотите оставить хорошее впечатление, лучше выбирать классические вырезы или футболки-поло. Минимализм и чистота линий всегда в моде.

Неряшливая борода

Хотя легкая щетина давно считается привлекательной, не стоит путать ее с полным отсутствием ухода. Борода, выглядящая как спонтанный клубок волос, часто ассоциируется не с грубостью, а с неухоженностью. Женщины редко увлекаются "пещерными" стилями. Если выбираете бороду – держите ее в идеальной форме: регулярно подстригайте, мойте и укладывайте. Ухоженность – вот ключ к привлекательности.

Жилет без майки или рубашки

Еще один модный "грех" - прогулки в самой жилетке, без рубашки или футболки под ней. Такой вид многим кажется неуместным и даже пошлым. Жилет – это нижняя одежда или дополнительный элемент к образу, а не его центральная часть. Если хотите выглядеть уместно в жаркую погоду, лучше выбирать легкие натуральные ткани, например лен. Это придаст стилю и сохранит комфорт.

Слишком узкие джинсы

Узкие джинсы на грани облегания – давно вызывающий споры тренд. Но в глазах многих женщин они смотрятся неестественно и иногда даже комически. Брюки, которые трудно надеть без акробатических трюков, не добавляют шарма. Мужская фигура имеет лучший вид в одежде, подходящей по фигуре, а не пережимает ее. Идеальное решение – прямые или слегка суженные джинсы или чиносы.

Короткие шорты

Чрезмерно короткие мужские шорты – еще один пример модной ошибки. Вместо элегантного летнего вида они производят впечатление неуместного обнажения. Особенно, если речь идет об обжатых моделях или светлых оттенках, таких как белые. Если не хотите испортить первое впечатление, выбирайте классические шорты длиной до колена. Они универсальны, удобны и не вызывают лишних вопросов.

Мода должна подчеркивать стиль, а не отталкивать. Женщины ценят аккуратность, уверенность и умение выбирать вещи, подходящие ситуации и личности. Поэтому прежде чем слепо следовать тренду, стоит подумать, какое впечатление он производит.

OBOZ.UA публиковал советы для мужчин, как правильно и со вкусом подбирать одежду.

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