Какие ограничения скорости на дорогах в разных странах Европы: проверьте перед поездкой

Водители, следующие за границу этой весной или летом, могут столкнуться с правилами ограничения скорости, действующими по всей Европе. Тех, кого поймают на нарушении правил, вероятно, оштрафуют со строгими наказаниями для участников дорожного движения.

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Штрафы могут колебаться от нескольких сотен евро до тысяч, что наносит значительный удар туристам. Ограничения скорости сильно разнятся по всей Европе, поэтому хорошей идеей будет простая проверка перед выездом, пишет Express.

Накануне испанские чиновники решили повысить ограничение скорости до 150 км/ч на автомагистрали у Каталонии в качестве испытания.

Во Франции, ближайшем соседе Великобритании, максимальная скорость на автомагистралях установлена ​​на уровне 130 км/ч.

Это означает, что участники дорожного движения во Франции могут путешествовать чуть быстрее, чем в Великобритании, но это не касается застроенных городских районов.

В городских районах вблизи большого количества жилых домов и людей действует серьезное ограничение скорости 50 км/ч.

Многие страны Европейского Союза, включая Австрию, Хорватию, Чехию, Данию, Грецию и Италию, также соблюдают аналогичную схему со скоростью 150 км/ч на основных маршрутах и ​​50 км/ч в городских районах.

В Германии рекомендуемая максимальная скорость на автомагистралях составляет 130 км/ч. Однако на некоторых участках дороги это правило отменено.

Система автобанов страны стала легендой, ведь участники дорожного движения могут ездить так быстро, как им нравится, без правовых ограничений.

Однако должностные лица имеют право устанавливать различные ограничения на участках дороги в зависимости от дорожных условий. Так же, как и во Франции, в застроенных районах водители могут всегда соблюдать строгое правило 50 км/ч (30 миль/час).

Другие аномалии на остальном континенте включают максимум 140 км/ч в Болгарии, Польше и Турции.

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