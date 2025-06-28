Какие овощи еще можно посадить в июне: советы для хорошего урожая

Для огородников июнь особенно удачен, потому что, кроме теплой почвы и большего количества солнечного света, он также знаменует начало более длительного вегетационного периода у растений.

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Но также июнь – последний месяц для посадки многих различных культур перед началом сезона сбора урожая. Поэтому садоводам следует максимально использовать этот месяц и вырастить этот вкусный овощ, который идеально подходит для жаркого времени года, пишет OBOZ.UA.

Речь идет о любимом всеми огурце. Существует два основных вида огурцов: тепличные и для открытого грунта. Тепличные огурцы нужно выращивать в теплице или политуннеле, поскольку им нужно много тепла. Они дают продолговатые плоды, похожие на те, что можно найти в супермаркете.

Хотя тепличные огурцы не нуждаются в опылении, мужские цветы нужно удалять, чтобы предотвратить это, и избегать плодоношения горьких и полных семян плодов.

Огурцы для уличного выращивания, также известные как гребенчатые, могут выдерживать более низкие температуры и расти на солнечном месте на улице. Растение дает плоды, которые короче и толще, с шероховатой гребенчатой кожурой.

В отличие от тепличных огурцов, цветы этого сорта опыляются насекомыми, поэтому нужны как мужские, так и женские растения. Некоторые сорта огурцов являются вьющимися и их можно направить по опоре или оставить раскидистыми, тогда как кустовые являются более вертикальными и компактными, что делает их замечательными для небольших помещений.

Независимо от того, какой вид огурцов вы решите выращивать, процесс прост, поэтому они являются отличным вариантом для начинающих садоводов.

Посейте семена в горшки с универсальным компостом без торфа. Для прорастания им нужна температура не менее 20°C. Высаживайте рассаду в горшки после того, как у нее разовьются первые два "настоящих" листа".

Если выращиваете огурцы на открытом воздухе, закалите свои растения, осторожно акклиматизируя их к внешним условиям, после того, как минует любой риск заморозков. Подвяжите их к прочной опоре, такой как бамбуковая трость, и регулярно поливайте. Когда ваши огурцы начнут цвести, подкармливайте их каждую неделю удобрением с высоким содержанием калия, таким как жидкое удобрение для томатов. Собирайте огурцы, когда они будут готовы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, каким удобрением подкормить огурцы.

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