Какие популярные города опасны для туристов: что с ними не так

Ежегодно миллионы путешественников выбирают популярные туристические направления, считая их безопасными. Испания, Франция, Италия, Турция, Мексика и Таиланд кажутся привычными и привлекательными для отдыха.

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Однако специалисты по туризму предупреждают: именно эти "проверенные" места могут нести значительные риски для путешественников. Речь идет не только о карманных кражах, но и о мошенничестве, геологических угрозах, политических беспорядках и даже инфекционных болезнях.

Туристы часто расслабляются, сосредотачиваясь на фотографиях и навигации, не замечая опасности рядом. Стоит знать, где именно самая высокая вероятность попасть в неприятную ситуацию.

Эксперты предостерегают, что даже такие известные европейские туристические центры, как Париж и Барселона, могут быть опасными. В частности, эти города известны распространенностью мелких преступлений, о которых редко говорят открыто. Группы карманников и мошенников часто работают среди толп туристов, которые, как правило, слишком заняты фотографированием или поиском дороги, чтобы обращать внимание на свое окружение.

В частности, в Париже мелкие кражи особенно распространены вокруг Гар-дю-Нор, Монмартра и вблизи Эйфелевой башни, где карманники достигли "мастерства". Кроме того, протесты и забастовки могут непредсказуемо нарушить работу транспорта и городских служб. Рим также имеет подобную атмосферу, где возле вокзала Термини и некоторых мест вблизи Ватикана распространены мошенничества и кражи, в частности, от фальшивых "вспомогательных" местных жителей, предлагающих "дружеские браслеты" или просят подписать петиции, отвлекая внимание перед ограблением.

Скрытые риски в экзотических направлениях

Кроме европейских городов, эксперты указывают на скрытые риски в таких популярных направлениях, как Канкун и Акапулько в Мексике. Отмечается, что за пределами курортных зон здесь могут возникать непредвиденные проблемы с безопасностью. Несмотря на привлекательность таких туристических гаваней, как Канкун, Плайя-дель-Кармен и Тулум, в последние годы между собой конфликтуют преступные группировки, что влияет даже на туристические зоны.

Также эксперты предупреждают о риске похищения в популярных городах Мексики. Таиланд, хотя и известен своим гостеприимством, имеет определенные опасности, связанные с нерегулируемыми видами транспорта, такими как тук-туки и мотоциклетные такси.

На некоторых островах, например Ко Тао, были зафиксированы нераскрытые случаи смертей туристов на фоне слухов о местной коррупции.

Политические протесты в Бангкоке также могут быстро эскалировать, бросая туристов в непредсказуемые ситуации. Кроме того, существует риск заболеваний в Западной Африке, Таиланде и Бразилии, а на Бали (Индонезия) - особый риск из-за активных вулканов, угрозы политических потрясений и распространения экзотических болезней, таких как лихорадка Денге, малярия и тиф.

Геологические и политические угрозы

Помимо преступности, существуют также значительные геологические и политические риски, о которых часто не упоминают. Такие города, как Неаполь, Италия, и Токио, Япония, расположены в зонах высокой сейсмической и геологической активности. Неаполь находится вблизи активного вулкана Везувий, который в последний раз извергался в 1944 году и постоянно находится под пристальным наблюдением из-за плотного населения региона. Токио же расположен в большой сейсмической зоне, где землетрясения или цунами могут произойти без предупреждения, вызвав массовые разрушения во многих посещаемых японских городах.

Кроме того, политические риски могут проявиться даже в странах, которые считаются гостеприимными для западных туристов. Как пример - попытки переворота в Турции в 2016 году, когда оппозиция захватила аэропорты, мосты и медиа, а танки и истребители заполнили города и небо. Такие события могут быстро превратить безопасное путешествие в опасное, подчеркивая важность отслеживания политической ситуации в стране назначения.

Эксперты по путешествиям подчеркивают необходимость всегда проверять правительственные рекомендации по путешествиям и общаться с людьми, которые хорошо знают город, прежде чем отправляться в поездку.

OBOZ.UA публиковал список опасных стран, куда несмотря ни на что ездят туристы.

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