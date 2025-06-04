Какие растения могут 'прятать' в себе клещей: список

Как правило мы ассоциируем клещей с дикими ландшафтами, такими как леса или природные луга. Однако на самом деле эти опасные создания могут прятаться и в растениях, которые растут в ухоженных парках и садах. Особенно, если вы выращиваете на своем участке определенные виды растений, привлекательные для этих членистоногих.

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Как пишет издание Fajny Ogrod, опасные паукообразные могут прятаться не только в высоких травах, они также способны притаиться в невысоких декоративных кустарниках и даже любят приземистые почвопокровные растения. Последние вообще создают идеальные для этих паразитов условия – тень, высокую влажность, густую листву. Если вы хотите, чтобы в вашем саду было поменьше этих носителей возбудителей клещевого энцефалита, бабезиоза и болезни Лайма, обратите внимание на растения, которые там растут, и при необходимости обработайте их акарицидами.

Растения, которые могут стать прибежищем для клещей

Высокие травы

Любые декоративные травянистые растения с высокими стеблями могут стать излюбленным домом для клещей. Они же дают этим членистоногим отличную "стартовую площадку", с которой легко цепляться на проходящих мимо людей и животных.

Папоротники

Эти болотные растения растут в тени и любят влажность. А это идеальный микроклимат для клещей – они с удовольствием поселятся на вашем папоротнике.

Английский плющ

Это тенелюбивое растение просто обожают разные виды клещей – от иксодовых до паутинных. Густая лиственная масса плюща создает отличное укрытие с прохладными и влажными условиями.

Туя

Любимое многими декоративное хвойное растение тоже может скрывать в себе невидимую угрозу. Именно поэтому туи нужно регулярно обрабатывать акарицидами.

Ягодные и плодовые кустарники

Ежевика, бузина и орешник способны создавать условия, которые так любят клещи. Особенно этим паразитам по душе колючие кустарники, за которыми ухаживают менее тщательно.

Как ухаживать за садом, чтобы в нем было меньше клещей

Нет, избавляться от перечисленных растений не нужно. Однако, если они есть на вашем участке, придется больше внимания уделить дополнительным мерам. Прежде всего, следует регулярно косить газон – в идеале каждые неделю или две, особенно весной и в начале лета, когда клещи наиболее активны.

Плющи и туи нужно систематически прореживать и подстригать, а густые кустарники и вьющиеся растения – формировать. Главная цель – обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и доступ света внутрь растения. Тогда влага не так сильно будет задерживаться среди ветвей и клещам станет менее комфортно сидеть на них.

Папоротники следует высаживать подальше от мест, где играют дети или отдыхают животные. Если они уже есть в саду, хорошо их проредите и не допускайте чрезмерного затенения пространства вокруг них.

И, конечно, не забывайте регулярно проверять собак, котов и других домашних животных после того, как они погуляют в саду. Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко осмотреть собаку на наличие клещей с помощью камеры iPhone.

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