Какие растения посадить возле дома, чтобы навсегда забыть о мухах

Учитывая, что настоящее весеннее тепло и солнечная погода все же вернулись, мы все чаще замечаем и приевшихся вместе с ними надоедливых насекомых – мух.

Видео дня

Но есть хитрый трюк, чтобы не дать мухам залетать в ваш дом, который заставит их просто развернуться и полететь в противоположном направлении: посадите мяту. Это довольно дешевое растение, которое можно купить в большинстве магазинов для садоводов, его очень легко посадить и вырастить, пишет OBOZ.UA.

Вы можете либо усадить мяту прямо в грунт, либо поместить ее в горшки и держать на подоконнике, внутри или возле дома.

Если вы не хотите сажать мяту – в конце концов, он может распространяться как лесной пожар, потому что он очень вынослив – вы можете вместо этого сделать спрей с мятным маслом.

Преимущество этого способа заключается в том, что вы можете повторно опрыскивать места, где скапливаются мухи, всякий раз, когда вам нужно дополнить репеллент, но вам не придется беспокоиться о сохранении растений.

Так же действуют на мух и лаванда и бархатцы. Их тоже стоит посадить возле дома, чтобы вам не надоедали эти насекомые.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как прогнать мух из дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.