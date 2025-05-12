Какие садовые цветы выдержат даже самую большую жару: что посадить на даче

Изменение климата, которое наблюдается по всей планете, привело к тому, что лето в Украине стало более жарким и засушливым. В таких условиях не все садовые цветы чувствуют себя хорошо, что огорчает любителей выращивать красочные клумбы.

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К счастью, некоторые садовые растения могут процветать и в самую сильную жару. Им не нужен очень обильный полив, а солнечный свет идет им только на пользу. OBOZ.UA рассказывает о пятерке таких цветков, которые можно легко вырастить у себя.

Лаванда

Этот вечнозеленый полукустарник происходит из средиземноморского региона, где засухи и жара всегда были нормой. Именно поэтому лаванда так устойчива даже к экстремальным погодным условиям. Впрочем, следует иметь в виду, что высокой засухоустойчивостью отличаются взрослые, хорошо укоренившиеся растения. Молодые саженцы нужно регулярно поливать, пока они не окрепнут. За такой нехитрый уход лаванда отблагодарит вас обильным и продолжительным цветением, цветами от голубовато-сиреневого до нежного розового цвета и своим узнаваемым ароматом.

Портулак

Это растение пришло к нам из Южной Америки, а значит жары точно не боится. Оно цветет похожими на небольшие полностью распустившиеся тюльпаны цветами, которые имеют огромную палитру расцветок. Портулак может быть красным, розовым, оранжевым, желтым, белым. А его толстые листья хорошо собирают и удерживают воду, поэтому цветок будет иметь собственный запас влаги на период засухи. Портулак легко выращивать и на клумбах, и в контейнерах, и на альпийских горках.

Космея

Это нежное растение с ажурными листьями на самом деле является одним из чемпионов устойчивости к жаре. Цветы космеи напоминают крупные ромашки и цветут большим разнообразием пастельных оттенков. Впрочем, длительные периоды засухи все же могут нанести ей вред. Поэтому, если вы хотите сохранить декоративные качества клумбы, на которой растет космея, ее придется время от времени поливать.

Газания

Цветы газании сами по себе напоминают солнце и бывают разных цветов, порой даже сочетают в себе несколько оттенков. Родиной растения является засушливая и жаркая Южная Африка, поэтому украинский климат для нее не будет проблемой. Более того, в пасмурную погоду и на ночь, когда прямого солнечного света нет, она закрывает свои лепестки. Сохранять влагу газании помогают опушенные листья. Смело высаживайте ее в наиболее солнечных участках сада.

Вербена

Цветет это растение довольно долго и при этом не страдает от жары. Соцветия вербены могут иметь самую разнообразную окраску - от белоснежной до насыщенной свекольной. При этом в жару они не теряют своей декоративности. А вот к засухе разные сорта растения имеют разную устойчивость - узнайте о ней заранее. В любом случае, молодую вербену лучше вовремя поливать, чтобы она хорошо укоренилась и приобрела нужные качества.

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