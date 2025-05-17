Какие солнцезащитные очки модные в 2025 году: 5 вариантов на любой вкус

Хотя по погоде пока этого и не скажешь, а солнечные летние дни уже на пороге. А вместе с ними такой непременный аксессуар сезона, как солнцезащитные очки. Но как выбрать действительно модные?

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В этом поможет издание Woman and Home. Его эксперты утверждают: в этом сезоне в приоритете самовыражение. Поэтому не бойтесь выбирать выразительные модели интересных форм с яркими оправами, цветными линзами и даже очки большого размера. И вот на какие тренды стоит обратить внимание этим летом.

Очки-оверсайз

Нет, это не значит, что надо искать оправу на пару размеров больше, которая будет сползать на нос. Речь идет о стеклах. Нынешние тренды диктуют возвращение к моде семидесятых, а тогда в почете были очки на пол-лица. Форма стекол может быть разной – круглые, геометрические, классические авиаторы, но увеличенного размера. Но обязательно учитывайте вес пары. Слишком тяжелые очки оверсайз могут вызывать дискомфорт в точках соприкосновения с носом и ушами и даже провоцировать головную боль.

Больше всего большие очки подходят к круглым и овальным лицам. А вот на лицах сердечком и просто маленьких они могут казаться слишком массивными. Чтобы этого избежать, подбирайте очки так, чтобы оправа имела такую же ширину, как и ваше лицо в самой широкой точке.

Прямоугольные очки

А этот тренд – это модный привет из девяностых и нулевых. Четкая геометрическая форма выглядит дерзко и особенно выигрышно сидит на лицах с мягкими и обтекаемыми чертами, ведь создает к ним приятный контраст. Так же прямоугольные очки выгодно балансируют удлиненные лица.

Хотите сделать свой образ еще более дерзким? Выбирайте прямоугольную оправу яркого цвета. Черные оправы помогут создать строгий элегантный образ, а черепаховые или коричневые модели будут работать на общую элегантность.

Очки "кошачий глаз"

Фишкой нынешней формы "кошачий глаз" является срезанный, квадратный внешний край оправы в отличие от классических загнутых вверх внешних уголков. Эта женственная форма подойдет для всех типов лица. А особенно выигрышной она станет для тех, кто хочет сбалансировать тяжелую нижнюю треть. Акцентная форма оправы сделает ее визуально более узкой и легкой.

Оправы в форме кошачьего глаза особенно подходят для ромбовидных, круглых лиц и лиц-сердечек, добавляя им четкости и подчеркивая черты. При выборе таких очков также следует учитывать цвета и материалы. Например, черепаховый панцирь может добавить классического штриха в образ, тогда как смелые цвета будут служить большим акцентом.

Декорированные очки

Кстати, об акцентах – в этом сезоне очень актуальны солнцезащитные очки со щедро декорированной оправой. Не сдерживайте себя, если вам хочется чего-то в стиле Элтона Джона. Стразы, камни, кристаллы, жемчуг, декоративные элементы, фигурные дужки – все модно этим летом. Но имейте в виду: поскольку очки находятся непосредственно в портретной зоне, прикрывают собой глаза, то здесь стоит руководствоваться правилом "чем больше декора на очках, тем проще должна быть одежда".

Тем, кто не привык к максимализму в стиле, рекомендуют начать с чего-то более простого – массивной полупрозрачной оправы или нескольких небольших деталей у стекол. Не старайтесь сразу выбрать что-то очень выразительное, вам может быть в нем психологически некомфортно.

Желтые стекла

Среди цветных стекол фаворитами этого года являются желтые. Они тоже являются отголоском стиля семидесятых. А еще сопутствующим трендом к популярному в этом сезоне цвету сливочного масла. Желтые тонированные линзы особенно хорошо сочетаются с очками-авиаторами или крупными оправами, имеющими винтажный вид. Они также могут создать яркий контраст с толстой черной или бордовой оправой.

Лучше всего желтые стекла сочетаются с теплым цветом кожи лица. Также они идеально подойдут брюнеткам и брюнетам. А вот белокурым людям и тем, кто имеет кожу с холодным подтоном стоит просто поискать немного более темные желтые очки. Или стекла с оранжевым оттенком.

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