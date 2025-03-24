Какие страны наименее дружелюбны: путешественник составил собственный рейтинг

Причин не любить туристов у местных жителей может быть много. Гости могут повышать стоимость жилья и услуг, создавать шум и беспорядки, плохо влиять на исторические памятники и т.д.

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В некоторых странах это выливается в заметно прохладное отношение к визитерам. Издание Express рассказало о 5 из них, где вас могут встретить равнодушно. Впрочем, стоит отметить, что в своем материале оно базировалось не на исследовании, а не персональном опыте YouTube-блогера Wolters World. Он объездил многие страны, и в перечисленных в этом списке его взаимодействие с местными жителями оставляло желать лучшего.

Бельгия

Небольшая европейская страна может предложить своим гостям такие красивые города, как Брюгге и Гент. А еще очень вкусное пиво. Но при этом Wolters World назвал ее чемпионом по недружелюбию. Местные не очень радушно общаются с туристами. А еще блогер вспомнил случаи расовых притеснений, случавшихся здесь со студентами, с которыми он путешествовал.

Китай

Эта страна – это целый отдельный мир, живущий по собственным правилам, и эти правила могут быть непонятны и неприятны для представителей западной цивилизации. Так блогер рассказал о привычке китайцев в общественных местах проталкиваться вперед, попытках пролезть без очереди и даже ожесточенных спорах за товары в магазинах. Он объяснил это большой густотой населения в Китае. В таких условиях, по мнению блогера, люди начинают жить по принципу "каждый сам за себя" и распространяют его, в том числе, и на туристов.

Дания

Отношение датчан показалось Wolters World не так недружелюбным, как безразличным. Местные жители, объяснил он, просто не считают туристов частью своей жизни и потому не взаимодействуют с ними. Он даже привел слова одного датчанина, подтвердившего ему эту мысль. "Дело не в том, что вы мне не нравитесь. Мне просто безразлично", – сказал его собеседник. Поэтому смело отправляйтесь в Данию, но приготовьтесь к тому, что радостной встречи вам здесь не устроят.

Аргентина

Ютубер в своем антирейтинге особо выделил столицу Аргентины Буэнос-Айрес. По его словам, к туристам здесь относятся свысока, даже по сравнению с остальной страной. Wolters World отметил социальный разрыв между жителями столицы и провинций. Он оказался настолько заметным, что сказался даже на иностранцах, которых принимают здесь неохотно. Впрочем, остальные аргентинцы обычно настроены более открыто.

Люксембург

Прохладное отношение к иностранцам здесь Wolters World связал с высоким качеством жизни. Зарплаты здесь высоки, жизнь комфортна, а экономика мало зависит от доходов туристической отрасли. Поэтому люксембуржцы не демонстрируют заинтересованности в общении с приезжими. По его словам, прохладное отношение он ощутил даже от работников сферы услуг.

Впрочем, даже несмотря на свои не всегда лучшие впечатления от путешествий, блогер подчеркнул, что каждая страна все равно может предложить многое. А также что повсюду можно встретить людей, которые будут вам рады. Он призвал путешественников сохранять открытость и поделился, что его список чрезвычайно дружественных стран оказался гораздо более длинным.

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