Какие цветы посадить рядом с пионами, чтобы ваш сад выглядел шикарно

Пионы – это прекрасные цветы, которые по праву считаются королевами сада. Но для того чтобы экспозиция возле вашего дома выглядела еще шикарнее, стоит окружить их не менее красивыми растениями.

Видео дня

Лаура Дженни, известная ландшафтная дизайнер, рассказала, что пионы являются достаточно крупными многолетними растениями, которые после цветения все равно создают прекрасный фон для других цветов в саду благодаря большим красивым листьям, пишет Express.

Также она рассказала, какие еще цветы посадить у пионий, чтобы они выглядели гармонично.

Гортензии

Когда вы планируете свой сад на предстоящие теплые месяцы, не игнорируйте любимую гортензию. Эти большие кусты известны мощными, привлекательными цветами в оттенках от голубого и розового до зеленого и белого.

"Гортензии работают очень хорошо, потому что именно тогда, когда пионы заканчивают цвести, начинают гортензии, у вас всегда будет что-то в подобной форме", — пояснила Дженни.

Нарциссы

Нарциссы также являются отличными партнерами для пионов, внося некоторые из самых ранних цветовых вспышек в саду в конце зимы или на пороге весны. Луковицы отличные, потому что они не мешают корневой системе пиона.

Сирень

Еще один многолетний весенний цветок – это сирень, которая благодаря мелким душистым соцветиям белого, фиолетового и розового оттенков создает настоящую магию в саду.

Эксперт советует сажать пионы перед насаждениями сирени, чтобы скрыть обнаженные нижние ветви более высоких кустов.

Шалфей

Доступный в разнообразных цветах, кроме классического насыщенного фиолетово-голубого, шалфей хорошо сочетается с пионами. Оба растения нуждаются в одинаковых условиях выращивания, объяснила Дженни, и поскольку шалфей цветет после пиона, его высокие колоски закрывают увядшие цветы.

Кошачья мята

Низкорослые виды кошачьей мяты, многолетней декоративной травы, известной вертикальными колоссами фиолетового цвета, являются еще одним подходящим компаньоном для пионов. "Низкорослые сорта можно разместить в передней части бордюра с пионом сзади. Непрерывный летний цвет и светло-фиолетовые цветы создают хороший контраст с поразительными листьями пиона", — добавила она.

Наперстянка

"Наперстянка — это еще один волшебный, причудливый цветок, прекрасно растущий с пионами и создающий атмосферу коттеджа", — отметил Дженни. Однако владельцы домашних животных должны знать, что наперстянка токсична для собак, кошек и лошадей и быть осторожными, рассматривая это растение.

Ирисы бородатые

Для Дженни классическое сочетание бородатых ирисов и пионов является еще одним фаворитом. Эти два растения цветут одновременно каждую весну, поэтому важно сочетать цвета ирисов с пионами, которые вы посадили.

К счастью, бородатые ирисы предлагают широкий спектр оттенков и двухцветных сортов.

Дельфиниум

Также известный как жаворонок, дельфиниум является еще одним замечательным компаньоном. Весной и летом он дает высокие кисти ярких цветов, что делает его идеальным для посадки сзади пионов.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как вырастить дома пионы с гигантскими цветами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.